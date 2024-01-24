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24 января 2024, 16:26 |
2105
2

ФРЕЙ: «Я не сыграю на Кубке легенд в москве, Шевченко – мой хороший друг»

Экс-вратарь сборной Франции приезжал в россию еще до войны

24 января 2024, 16:26 |
2105
2
ФРЕЙ: «Я не сыграю на Кубке легенд в москве, Шевченко – мой хороший друг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фрей

Бывший вратарь «Интера», «Пармы», «Фиорентины» и сборной Франции Себастьян Фрей опроверг появившуюся информацию о том, что он сыграет в Кубке легенд, который традиционно пройдет в москве.

«Я был там несколько лет назад до войны, но я не буду участником турнира в этом году, потому что Шевченко – мой хороший друг. И я поддержу его на выборах», – приводит слова Фрея Tribuna.com.

Комментариев других звезд футбола, анонсированных для участия в Кубке легенд в составе сборной мира, пока не было.

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Источник Трибуна
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Heyter
Уважуха!
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Андрей Залищук
молодець Фрей!
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