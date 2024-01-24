Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?
На болотах состоится Кубок легенд
В москве состоится турнир Кубок легенд, который проходит на болотах каждый год, начиная с 2009 года.
Пропагандистские СМИ назвали список бывших футболистов, согласившихся сыграть в этом турнире.
В частности, в Москву согласились приехать такие бывшие знаменитые футболисты, как Рикарду Куарежма, Вильям Галлас, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Александр Глеб, Эммануэль Эбуэ, Хасан Кабзе и Себастьян Фрей.
Среди участников есть и Вильям Галлас, который в прошлом году принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым
23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии