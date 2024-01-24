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24 января 2024, 16:09 |
2516
7

Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?

На болотах состоится Кубок легенд

24 января 2024, 16:09 |
2516
7
Звездные экс-футболисты сыграют в россии. Кого соблазнили кровавые рубли?
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Галлас

В москве состоится турнир Кубок легенд, который проходит на болотах каждый год, начиная с 2009 года.

Пропагандистские СМИ назвали список бывших футболистов, согласившихся сыграть в этом турнире.

В частности, в Москву согласились приехать такие бывшие знаменитые футболисты, как Рикарду Куарежма, Вильям Галлас, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Александр Глеб, Эммануэль Эбуэ, Хасан Кабзе и Себастьян Фрей.

Среди участников есть и Вильям Галлас, который в прошлом году принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрей Залищук
негри єбучі, вибачте, але ті темношкірі на краще не заслуговують, хто їде до рашки
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+6
fly
Себастьян Фрей вже наче выдмовився. А так звісно зашквар. Особливо Галлас
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+5
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Богдан Харух
нууу...це ж пропагандони про це заявили, їм вірити...себе намахати...подивимось, хто насправді прибуде...от тоді вже й будуть питання до них...а так...в рашці написали...можуть сказати будь що...недавно натрапив на мульку...що Довбика хоче спортак...мусква...теж пропагандони писали
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+4
Dfkbvj
Будемо об'єктивні - всі хто поїде в рашистстьку парашу при їхньому путлєрі-гітлєрі, взагалі не вартують згадувань на українських пабліках і будь-якої поваги. Це тварі, які тупо не бачать військових злочинів і захвату кацапами незалежної європейської держави. Тому серед них і багато чорношкірих - дічь, яка навіть живе в Європі не здатна зрозуміти, що таке власна держава!
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+3
Sheva19
Неужто бабла мало у них
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+1
john
кварежма і майкон здивувалии
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+1
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