В москве состоится турнир Кубок легенд, который проходит на болотах каждый год, начиная с 2009 года.

Пропагандистские СМИ назвали список бывших футболистов, согласившихся сыграть в этом турнире.

В частности, в Москву согласились приехать такие бывшие знаменитые футболисты, как Рикарду Куарежма, Вильям Галлас, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Александр Глеб, Эммануэль Эбуэ, Хасан Кабзе и Себастьян Фрей.

Среди участников есть и Вильям Галлас, который в прошлом году принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.