Две стороны Лондона. Сборная из игроков, которые сыграли за Челси и Арсенал
Больше всего матчей за обе лондонские команды провел Петр Чех
Известный портал Transfermarkt составил символическую сборную из игроков, которые за свою карьеру выступали за две лондонские команды - «Челси» и «Арсенал».
Рекордсменом этой команды по количеству сыгранных матчей в составе обоих клубов стал голкипер Петр Чех (633: 494 за «Челси», 139 за «Арсенал»).
Лишь трое игроков в сборной сыграли больше поединков за «канониров», чем за «пенсионеров»: Сеск Фабрегас (303 на 198), Оливье Жиру (253 на 119) и Пьер-Эмерик Обамеянг (163 на 21).
В состав этой команды также вошел новичок «Арсенала» Нони Мадуэке, который недавно перешел к «канонирам» из «Челси» за 50 миллионов фунтов.
Символическая сборная игроков Арсенала и Челси
- Вратарь: Петр Чех
- Защита: Эшли Коул, Давид Луис, Уильям Галлас
- Полузащита: Виллиан, Сеск Фабрегас, Жоржиньо, Нони Мадуэке, Кай Хаверц
- Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг, Оливье Жиру
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