Новичок Тоттенхэма не опередил экс-игрока Шахтера в рейтинге трансферов
Эндрю Робертсон перешел в Тоттенхэм как свободный агент
32-летний левый шотландский защитник Эндрю Робертсон перешел из Ливерпуля в Тоттенхэм как свободный агент с рыночной стоимостью в 7 млн евро.
В истории «шпор» лишь четыре футболиста, которые приходили в статусе свободных агентов, имели большую стоимость на момент подписания контракта с клубом: Манор Соломон (18 млн евро, из Шахтера), Эдгар Давидс (10 млн евро, из Интера), Иван Перишич (10 млн евро, из Интера) и Вильям Галлас (9 млн евро, из Арсенала).
Игроки Тоттенхэм Хотспур, которые пришли в клуб как свободные агенты с самыми дорогими рыночными стоимостями на момент перехода
- 18 млн евро – Манор Соломон (с Шахтера, 2023/24)
- 10 млн евро – Эдгар Давидс (из Интера, 2005/06)
- 10 млн евро – Иван Перишич (из Интера, 2022/23)
- 9 млн евро – Вильям Галлас (из Арсенала, 2010/11)
- 7 млн евро – Эндрю Робертсон (из Ливерпуля, 2026/27)
Робертсон сейчас является самым опытным игроком Тоттенхэма, учитывая количество сыгранных матчей в АПЛ.
В активе шотландца 332 игры в Премьер-лиге.
Игроки Тоттенхэм Хотспур с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 332 – Эндрю Робертсон (Шотландия)
- 316 – Бен Дэвис (Уэльс)
- 275 – Ришарлисон (Бразилия)
- 225 – Джеймс Мэддисон (Англия)
- 202 – Ив Биссума (Мали)
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