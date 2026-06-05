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Англия
05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 20:02
168
0

Новичок Тоттенхэма не опередил экс-игрока Шахтера в рейтинге трансферов

Эндрю Робертсон перешел в Тоттенхэм как свободный агент

05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 20:02
168
0
Новичок Тоттенхэма не опередил экс-игрока Шахтера в рейтинге трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон
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32-летний левый шотландский защитник Эндрю Робертсон перешел из Ливерпуля в Тоттенхэм как свободный агент с рыночной стоимостью в 7 млн ​​евро.

В истории «шпор» лишь четыре футболиста, которые приходили в статусе свободных агентов, имели большую стоимость на момент подписания контракта с клубом: Манор Соломон (18 млн евро, из Шахтера), Эдгар Давидс (10 млн евро, из Интера), Иван Перишич (10 млн евро, из Интера) и Вильям Галлас (9 млн евро, из Арсенала).

Игроки Тоттенхэм Хотспур, которые пришли в клуб как свободные агенты с самыми дорогими рыночными стоимостями на момент перехода

  • 18 млн евро – Манор Соломон (с Шахтера, 2023/24)
  • 10 млн евро – Эдгар Давидс (из Интера, 2005/06)
  • 10 млн евро – Иван Перишич (из Интера, 2022/23)
  • 9 млн евро – Вильям Галлас (из Арсенала, 2010/11)
  • 7 млн ​​евро – Эндрю Робертсон (из Ливерпуля, 2026/27)

Робертсон сейчас является самым опытным игроком Тоттенхэма, учитывая количество сыгранных матчей в АПЛ.

В активе шотландца 332 игры в Премьер-лиге.

Игроки Тоттенхэм Хотспур с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 332 – Эндрю Робертсон (Шотландия)
  • 316 – Бен Дэвис (Уэльс)
  • 275 – Ришарлисон (Бразилия)
  • 225 – Джеймс Мэддисон (Англия)
  • 202 – Ив Биссума (Мали)
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статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм свободный агент Шахтер Донецк Ливерпуль Эндрю Робертсон Манор Соломон Эдгар Давидс Иван Перишич Вильям Галлас
Сергей Турчак Источник: Instagram
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