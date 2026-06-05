Новичок Тоттенхэма не опередил экс-игрока Шахтера в рейтинге трансферов

32-летний левый шотландский защитник Эндрю Робертсон перешел из Ливерпуля в Тоттенхэм как свободный агент с рыночной стоимостью в 7 млн ​​евро.

В истории «шпор» лишь четыре футболиста, которые приходили в статусе свободных агентов, имели большую стоимость на момент подписания контракта с клубом: Манор Соломон (18 млн евро, из Шахтера), Эдгар Давидс (10 млн евро, из Интера), Иван Перишич (10 млн евро, из Интера) и Вильям Галлас (9 млн евро, из Арсенала).

Игроки Тоттенхэм Хотспур, которые пришли в клуб как свободные агенты с самыми дорогими рыночными стоимостями на момент перехода

18 млн евро – Манор Соломон (с Шахтера, 2023/24)

10 млн евро – Эдгар Давидс (из Интера, 2005/06)

10 млн евро – Иван Перишич (из Интера, 2022/23)

9 млн евро – Вильям Галлас (из Арсенала, 2010/11)

7 млн ​​евро – Эндрю Робертсон (из Ливерпуля, 2026/27)

Робертсон сейчас является самым опытным игроком Тоттенхэма, учитывая количество сыгранных матчей в АПЛ.

В активе шотландца 332 игры в Премьер-лиге.

Игроки Тоттенхэм Хотспур с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ