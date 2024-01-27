Дебют Михайличенко. Полесье пропустило от экс-форварда Динамо в Испании

27 января состоялся товарищеский матч между командами «Полесье» (Украина) и «Сталь» Мелец (Польша). Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе украинского клуба забил Артем Шабанов (57), а за польский коллектив отметился Илья Шкурин (26), который в своем время выступал за киевское «Динамо».

Отметим, что защитник Богдан Михайличенко провел первый матч за «Полесье». Он подписал контракт с клубом 25 января.

Житомиряне провели второй спарринг в Испании в 2024 году. 23 января «Полесье» обыграло «Реал» Мурисю (Б) со счетом 2:1.

Следующий матч для подопечных Юрия Калитвинцева запланирован на 2 февраля против шведского «Кальмара».

Товарищеский матч. 27 января

Полесье – Сталь Мелец – 1:1

Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26

Полесье, состав на 1-й тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Казак, игрок на просмоторе (Ариэлсон).

Полесье, состав на 2-й тайм: Поспелов, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский (Кушниренко), Крушинский, игрок на просмотре (Мустафаев), Макуана (Назаренко), Фортюне, Ариелсон (Будковский).