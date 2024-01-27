Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Михайличенко. Полесье пропустило от экс-форварда Динамо в Испании
Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Сталь Мелец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 19:55 |
701
0

Дебют Михайличенко. Полесье пропустило от экс-форварда Динамо в Испании

Житомирский клуб расписал мировую с ФК «Сталь» Мелец со счетом 1:1

27 января 2024, 19:55 |
701
0
Дебют Михайличенко. Полесье пропустило от экс-форварда Динамо в Испании
ФК Полесье

27 января состоялся товарищеский матч между командами «Полесье» (Украина) и «Сталь» Мелец (Польша). Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе украинского клуба забил Артем Шабанов (57), а за польский коллектив отметился Илья Шкурин (26), который в своем время выступал за киевское «Динамо».

Отметим, что защитник Богдан Михайличенко провел первый матч за «Полесье». Он подписал контракт с клубом 25 января.

Житомиряне провели второй спарринг в Испании в 2024 году. 23 января «Полесье» обыграло «Реал» Мурисю (Б) со счетом 2:1.

Следующий матч для подопечных Юрия Калитвинцева запланирован на 2 февраля против шведского «Кальмара».

Товарищеский матч. 27 января

Полесье – Сталь Мелец – 1:1

Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26

Полесье, состав на 1-й тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Казак, игрок на просмоторе (Ариэлсон).

Полесье, состав на 2-й тайм: Поспелов, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Танковский (Кушниренко), Крушинский, игрок на просмотре (Мустафаев), Макуана (Назаренко), Фортюне, Ариелсон (Будковский).

По теме:
Юрий МАКСИМОВ: «Сейчас на результат не смотрим»
Минай второй раз победил на сборах под руководством Любеновича
Второе поражение за день. Оболонь снова проиграла клубу из Чехии в Турции
Сталь Мелец Полесье Житомир товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Артем Шабанов Илья Шкурин Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пидручный – седьмой в гонке преследования на чемпионате Европы
Биатлон | 27 января 2024, 12:43 11
Пидручный – седьмой в гонке преследования на чемпионате Европы
Пидручный – седьмой в гонке преследования на чемпионате Европы

Золото завоевал Исак Фрей

Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут
Футбол | 26 января 2024, 23:40 49
Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут
Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут

Бристоль и Ноттингем, Шеффилд Уэнсдей и Ковентри также разошлись миром

Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Футбол | 27.01.2024, 01:02
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
Футбол | 27.01.2024, 06:30
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Футбол | 27.01.2024, 19:49
Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за автогол против Лутона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
26.01.2024, 09:15 30
Теннис
Юрген Клопп. Властелин сердец
Юрген Клопп. Властелин сердец
27.01.2024, 12:32 21
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
27.01.2024, 00:17 4
Футбол
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
26.01.2024, 15:06 9
Теннис
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 53
Футбол
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
Карло Анчелотти назвал стартового вратаря Реала на следующий матч
26.01.2024, 15:23 6
Футбол
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем