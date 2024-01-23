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23.01.2024 13:00 – FT 2 : 1
Реал Мурсия
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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 17:12 |
871
0

Полесье оформило камбэк и обыграла соперника из Испании

Команда Калитвинцева выиграла первый матч на сборе

23 января 2024, 17:12 |
871
0
Полесье оформило камбэк и обыграла соперника из Испании
ФК Полесье

Команда УПЛ «Полесье» в рамках сбора в Испании провела контрольный матч против местной «Мурсии», выступающей в Сегунде Б.

«Полесье» пропустило первым, однако оформило камбэк и выиграло благодаря голам Кушниренко и Кравченко. В составе житомирской команды было два игрока на просмотре.

«Полесье» завершило первую часть сезона УПЛ в топ-3.

Контрольный матч

Полесье – Мурсия 2:1
Голы: Кушниренко, Кравченко

Состав на 1 тайм: Бойко, игрок на просмотре, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, Будковский

Состав на 2 тайм: Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Кушниренко, Шастал (Янаков), Мустафаев, Фортюн (Назаренко), Ариэлсон

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Полесье Житомир Реал Мурсия контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Полесье
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