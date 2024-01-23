Полесье оформило камбэк и обыграла соперника из Испании
Команда Калитвинцева выиграла первый матч на сборе
Команда УПЛ «Полесье» в рамках сбора в Испании провела контрольный матч против местной «Мурсии», выступающей в Сегунде Б.
«Полесье» пропустило первым, однако оформило камбэк и выиграло благодаря голам Кушниренко и Кравченко. В составе житомирской команды было два игрока на просмотре.
«Полесье» завершило первую часть сезона УПЛ в топ-3.
Контрольный матч
Полесье – Мурсия 2:1
Голы: Кушниренко, Кравченко
Состав на 1 тайм: Бойко, игрок на просмотре, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, Будковский
Состав на 2 тайм: Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Кушниренко, Шастал (Янаков), Мустафаев, Фортюн (Назаренко), Ариэлсон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-гранатовые» планируют усиление летом
Вспоминаем период истории, когда доллар был по 5,3, а евро – по 6,7…