Полесье – Мурсия – 2:1. Мячи Кушниренко и Кравченко. Видео голов и обзор
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В контрольном матче на сборах в Испании житомирское «Полесье» победило испанский клуб «Реал Мурсия» со счетом 2:1.
Голами за Полесье отличились во втором тайме Богдан Кушниренко и Никита Кравченко.
Товарищеский матч, 23 января
Полесье (Украина) – Реал Мурсия (Испания) – 2:1
Голы: Кушниренко, 49 (пен), Кравченко, 58 – Кармона, 23
Полесье (1-й тайм): Бойко, игрок на просмотре, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, Будковский.
Полесье (2-й тайм): Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Кушниренко, Шастал (Янаков), Мустафаев, Фортюн (Назаренко), Ариэльсон
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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