Полесье – Мурсия – 2:1. Мячи Кушниренко и Кравченко. Видео голов и обзор

В контрольном матче на сборах в Испании житомирское «Полесье» победило испанский клуб «Реал Мурсия» со счетом 2:1.

Голами за Полесье отличились во втором тайме Богдан Кушниренко и Никита Кравченко.

Товарищеский матч, 23 января

Полесье (Украина) – Реал Мурсия (Испания) – 2:1

Голы: Кушниренко, 49 (пен), Кравченко, 58 – Кармона, 23

Полесье (1-й тайм): Бойко, игрок на просмотре, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, Будковский.

Полесье (2-й тайм): Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Кушниренко, Шастал (Янаков), Мустафаев, Фортюн (Назаренко), Ариэльсон

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча