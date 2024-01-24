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Товарищеские матчи
Полесье
23.01.2024 13:00 – FT 2 : 1
Реал Мурсия
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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 03:23 | Обновлено 24 января 2024, 03:33
114
0

Полесье – Мурсия – 2:1. Мячи Кушниренко и Кравченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Испании

24 января 2024, 03:23 | Обновлено 24 января 2024, 03:33
114
0
Полесье – Мурсия – 2:1. Мячи Кушниренко и Кравченко. Видео голов и обзор
ФК Полесье

В контрольном матче на сборах в Испании житомирское «Полесье» победило испанский клуб «Реал Мурсия» со счетом 2:1.

Голами за Полесье отличились во втором тайме Богдан Кушниренко и Никита Кравченко.

Товарищеский матч, 23 января

Полесье (Украина) – Реал Мурсия (Испания) – 2:1

Голы: Кушниренко, 49 (пен), Кравченко, 58 – Кармона, 23

Полесье (1-й тайм): Бойко, игрок на просмотре, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, игрок на просмотре, Танковский, Макуана, Грицук, Козак, Будковский.

Полесье (2-й тайм): Кудрик, Смоляков, Чечер, Жаржу, Кравченко, Крушинский, Кушниренко, Шастал (Янаков), Мустафаев, Фортюн (Назаренко), Ариэльсон

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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