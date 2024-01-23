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Товарищеские матчи
Полесье
23.01.2024 13:00 - : -
Реал Мурсия
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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 09:27 | Обновлено 23 января 2024, 09:31
136
0

Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 23 января в 13:00

23 января 2024, 09:27 | Обновлено 23 января 2024, 09:31
136
0
Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

Во вторник, 23 января, на подготовительном сборе в Испании житомирское «Полесье» проведет товарищеский матч с испанской командой «Реал Мурсия».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что «Полесье» Житомир арендовало бывшего игрока лондонского «Арсенала».

Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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