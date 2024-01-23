Товарищеские матчи
23.01.2024 13:00 - : -
Украина. Премьер лига23 января 2024, 09:27 | Обновлено 23 января 2024, 09:31
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Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 23 января в 13:00
23 января 2024, 09:27 | Обновлено 23 января 2024, 09:31
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Во вторник, 23 января, на подготовительном сборе в Испании житомирское «Полесье» проведет товарищеский матч с испанской командой «Реал Мурсия».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее сообщалось, что «Полесье» Житомир арендовало бывшего игрока лондонского «Арсенала».
Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция
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