Во вторник, 23 января, на подготовительном сборе в Испании житомирское «Полесье» проведет товарищеский матч с испанской командой «Реал Мурсия».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что «Полесье» Житомир арендовало бывшего игрока лондонского «Арсенала».

Полесье – Реал Мурсия. Смлотреть онлайн. LIVE трансляция