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Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Сталь Мелец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2024, 06:40 |
120
0

Полесье – Сталь Мелец – 1:1. Голы экс-динамовцев. Видео голов и обзор матча

Житомирская команда провела контрольный поединок

28 января 2024, 06:40 |
120
0
Полесье – Сталь Мелец – 1:1. Голы экс-динамовцев. Видео голов и обзор матча
Скриншот с трансляции

Состоялся товарищеский поединок в рамках подготовки «Полесья» ко второй части УПЛ. Житомирская команда встречалась с польским клубом «Сталь» (Мелец), игра закончилась со счетом 1:1.

Оба гола в матче забили бывшие игроки киевского «Динамо» – в первом тайме открыл счет белорус Илья Шкурин, а во втором счет сравнял Артем Шабанов. Также в игре принял участие экс-динамовец, подписавший недавно контракт с «Полисьем» – Богдан Михайличенко.

Товарищеский матч

Полесье – Сталь Мелец – 1:1

Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26

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Источник ФК Полесье
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