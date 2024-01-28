Полесье – Сталь Мелец – 1:1. Голы экс-динамовцев. Видео голов и обзор матча
Житомирская команда провела контрольный поединок
Состоялся товарищеский поединок в рамках подготовки «Полесья» ко второй части УПЛ. Житомирская команда встречалась с польским клубом «Сталь» (Мелец), игра закончилась со счетом 1:1.
Оба гола в матче забили бывшие игроки киевского «Динамо» – в первом тайме открыл счет белорус Илья Шкурин, а во втором счет сравнял Артем Шабанов. Также в игре принял участие экс-динамовец, подписавший недавно контракт с «Полисьем» – Богдан Михайличенко.
Товарищеский матч
Полесье – Сталь Мелец – 1:1
Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26
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