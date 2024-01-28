Полесье – Сталь Мелец – 1:1. Голы экс-динамовцев. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский поединок в рамках подготовки «Полесья» ко второй части УПЛ. Житомирская команда встречалась с польским клубом «Сталь» (Мелец), игра закончилась со счетом 1:1.

Оба гола в матче забили бывшие игроки киевского «Динамо» – в первом тайме открыл счет белорус Илья Шкурин, а во втором счет сравнял Артем Шабанов. Также в игре принял участие экс-динамовец, подписавший недавно контракт с «Полисьем» – Богдан Михайличенко.

Товарищеский матч

Полесье – Сталь Мелец – 1:1

Голы: Шабанов, 57 – Шкурин, 26