Полесье – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 27 января в 16:00
В субботу, 27 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят житомирское «Полесье» и клуб «Сталь Мелец» из Польши.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Подопечные Юрия Калитвинцев в настоящий момент готовятся к новому сезону в Испании. Они провели уже три товарищеских матча, в последнем из которых переиграли со счетом 2:1 испанский клуб «Реал Мурсия».
Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Полесье».
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