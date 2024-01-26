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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 13:41 | Обновлено 26 января 2024, 13:51
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Полесье – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 27 января в 16:00

26 января 2024, 13:41 | Обновлено 26 января 2024, 13:51
110
0
Полесье – Сталь Мелец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

В субботу, 27 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят житомирское «Полесье» и клуб «Сталь Мелец» из Польши.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Юрия Калитвинцев в настоящий момент готовятся к новому сезону в Испании. Они провели уже три товарищеских матча, в последнем из которых переиграли со счетом 2:1 испанский клуб «Реал Мурсия».

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Полесье».

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Источник Sport.ua
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