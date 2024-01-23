Названа дата старта первого сезона Суперлиги. Успеют?
Новое футбольное объединение готовится к почину
Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри поделился планами по запуску турниров организации.
«Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причем сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами. Один из клубов, который уже взял на себя обязательства, но потом опубликовал заявление, чтобы занять противоположную позицию, сказал нам: «Это точно так же, как если бы вы утвердили тренера на должность и уволили его на следующей неделе». Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», – заявил Лаграри.
Как известно, в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.
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