Названа дата старта первого сезона Суперлиги. Успеют?

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри поделился планами по запуску турниров организации.

«Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причем сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами. Один из клубов, который уже взял на себя обязательства, но потом опубликовал заявление, чтобы занять противоположную позицию, сказал нам: «Это точно так же, как если бы вы утвердили тренера на должность и уволили его на следующей неделе». Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», – заявил Лаграри.