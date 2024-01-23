Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа дата старта первого сезона Суперлиги. Успеют?
Другие новости
23 января 2024, 11:04 | Обновлено 23 января 2024, 11:15
482
1

Названа дата старта первого сезона Суперлиги. Успеют?

Новое футбольное объединение готовится к почину

23 января 2024, 11:04 | Обновлено 23 января 2024, 11:15
482
1
Названа дата старта первого сезона Суперлиги. Успеют?
Facebook

Генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри поделился планами по запуску турниров организации.

«Мы могли бы начать турнир завтра, но цель состоит в том, чтобы провести новое соревнование в сентябре 2025 года. Причем сделать это с лучшими командами Европы, в том числе с английскими клубами. Один из клубов, который уже взял на себя обязательства, но потом опубликовал заявление, чтобы занять противоположную позицию, сказал нам: «Это точно так же, как если бы вы утвердили тренера на должность и уволили его на следующей неделе». Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», – заявил Лаграри.

Как известно, в декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

По теме:
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Суперлига? Люди выберут традиционный футбол»
Суперлига: «УЕФА продолжает давить на клубы и Европейский суд»
15 млрд евро на три сезона. Суперлига обещает клубам большие деньги
Европейская Суперлига
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Футбол | 22 января 2024, 14:45 9
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо

Такой же прайс был установлен для «Шахтера»

Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22 января 2024, 19:41 2
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы

«Сине-гранатовые» планируют усиление летом

ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Футбол | 23.01.2024, 07:15
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
ВИДЕО. Что с Месси и Суаресом? Интер Майами с Кривцовым уступил Далласу
Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
Футбол | 23.01.2024, 11:54
Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
Упустили свой шанс. Довбик прошлым летом был близок к переезду в Италию
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Футбол | 22.01.2024, 15:08
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya 1209
В цьому зашкварі ж наче майже всі вже відмовились брати участь, чи я щось пропустив?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
21.01.2024, 09:19 7
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем