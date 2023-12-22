Суперлига как данность

«Живой мертвец», как многие называли идею создания европейской футбольной Суперлиги, оказался не таким уж и мертвецом. Скорее даже живым, нежели покойником.

И такое чудесное преобразование, такая неожиданная трансформация связана, безусловно, с недавним вердиктом Суда Европейского Союза.

Согласно его решению, международные футбольные ассоциации – УЕФА и ФИФА – действовали незаконно, заблокировав два года назад создание Суперлиги.

Незаконность, в интерпретации Суда ЕС, состоит в нарушении ведомствами Чеферина и Инфантино законодательства об конкуренции. Если простыми словами, то для того, чтобы создать футбольную (или любую другую европейскую спортивную Суперлигу), не обязательно (точнее, совсем не нужно) заручаться одобрением профильных национальных или международных ассоциаций.

По мнению высокого Суда, критерии УЕФА и ФИФА относительно инициаторов создания футбольной Суперлиги не были «прозрачными, объективными и недискриминационными».

Стало быть, Суд ЕС дает «зеленый свет» на создание качественно нового Супертурнира?

А вот тут как раз – и нет. Потому что, утверждая, что Флорентино Перес сотоварищи могут теперь безболезненно продолжать/реанимировать работу над потерявшей было блеск идеей, Суд акцентирует внимание лишь на том, что желающие могут заняться этой работой. А вот о самом факте создания Суперлиги в решении Суда ЕС не сказано ни слова.

Собственно, было бы странно, если бы там было сказано что-то подобное. Потому что, в таком случае, это тоже было бы прямым нарушением законодательства о конкуренции, ибо национальные чемпионаты Евросоюз не может отменить. Впрочем, как и Лигу чемпионов.

На мой взгляд, это решение европейского Суда – сродни соломонову. С одной стороны, есть четкий посыл, что УЕФА и ФИФА не смогут запретить идею создания, да и воплощения в жизнь нового проекта. А с другой – апологетам Суперлиги, хотят они того или нет, придется в той или иной мере договариваться с международными футбольными институциями. Ну, хотя бы в вопросах арбитража и инспектирования.

УЕФА и ФИФА пока что не проиграли, а Суперлига пока что не выиграла – если вкратце, то вот так лично мне видится это решение Суда Евросоюза.

Хотя, если иметь ввиду сугубо эмоциональный подтекст, то, конечно же, данное решение – в пользу сторонников новой футбольной идеи. Как говорят в подобных случаях, сейчас мяч на их половине поля. И риторика ФК «Реал Мадрид» и ФК «Барселона» это утверждение и прямо, и косвенно подтверждают.

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Но, в то же время, нашлось очень много недовольных голосов, причем не только в швейцарских кабинетах штаб-квартир международных ассоциаций. Немецкие клубы, английские, «Атлетико», «ПСЖ» громко заявили о своем нежелании участвовать и работать над созданием нового проекта.

Руководство Ла Лиги тоже выступает категорически против создания Суперлиги. И в последнем по счету туре Примеры на некоторых поединках игроки вышли в футболках с надписями против создания нового турнира. Хотя, по факту, не против – скорее за.

Судите сами. На игровых формах была написано следующее: «получи это на поле».

И вот в этом, как мне кажется, и кроется главный смысл, настоящая сермяжная правда. По сути, глава Ла Лиги Тебас действительно может быть искренним противником Суперлиги, ведь в случае ее создания он потеряет и власть, и авторитет. Но вот клубы в большинстве своем – причем не только испанские, – они не против идеи создания Суперлиги как таковой. Они против создания Суперлиги по принципам закрытого элитного клуба. Они тоже хотят в ней участвовать. Они тоже хотят иметь право на свой кусок торта. Хотя и прикрываются иными соображениями.

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

И если Перес, Лапорта и другие «отцы» Суперлиги сумеют включить всю свою дипломатическую гибкость, сумеют преодолеть эффект инерции и прямолинейности, и по факту предложат такой проект Суперлиги, который устроит не только условный «Милан», но и условный «Бордо» (причем и в игровой смысле, и в финансовом) сторонников новой идеи окажется значительно больше.

И в таком случае придется уже УЕФА и ФИФА включать всю свою смекалку и держать нос по ветру, чтобы банально не оказаться на обочине.

Испанские СМИ утверждают, что Суперлига может стартовать уже в 2025 году. Видимо, это решение продемонстрировать желаемое, а не действительное. За столь короткий срок имеющие серьезный вес и аргументы стороны вряд ли смогут прийти к общему знаменателю.

Но, как по мне, к консенсусу они все равно придут. Рано или поздно. Потому что теперь идея Суперлиги уже не фикция. И не плод мысли больного воображения. Если эту идею продвигают «Реал» и «Барселона», они смогут найти и единомышленников, и финансы под новый проект. Если Флорентино Перес за что-то берется, он всегда это доводит до конца.

Сейчас же босс «Реала» по-настоящему окрылен, и вряд ли увидит преграды.

И по такому сценарию УЕФА и ФИФА проще договориться, войти в долю, нежели пойти в отказ. Себе же дороже.

И вот еще один нюанс напоследок. В 1995 году малоизвестный на то время бельгийский футболист Жан-Марк Босман выиграл суд у ФИФА и УЕФА, добившись отмены «футбольного рабства» и легионерских квот. Международные футбольные институции тогда тоже долго сопротивлялись. Но в итоге сдались после решения «цивильного» суда.

Не находите аналогий?