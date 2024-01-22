Борнмут – Ливерпуль – 0:4. Мастер-класс от команды Клоппа. Видео голов

«Ливерпуль» на выезде одолел «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ.

Победу «красным» принесли дубли Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса.

Илья Забарный за хозяев поля вышел в старте и сыграл весь матч. Укранец получил очень низкую оценку за свою игру.

Чемпионат Англии. 21-й тур.

Борнмут – Ливерпуль 0:4

Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79

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