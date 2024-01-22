Англия22 января 2024, 01:59 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
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Борнмут – Ливерпуль – 0:4. Мастер-класс от команды Клоппа. Видео голов
«Ливерпуль» победил благодаря дублям Жоты и Нуньеса
22 января 2024, 01:59 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
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«Ливерпуль» на выезде одолел «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ.
Победу «красным» принесли дубли Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса.
Илья Забарный за хозяев поля вышел в старте и сыграл весь матч. Укранец получил очень низкую оценку за свою игру.
Чемпионат Англии. 21-й тур.
Борнмут – Ливерпуль 0:4
Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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