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Чемпионат Англии
Борнмут
21.01.2024 18:30 – FT 0 : 4
Ливерпуль
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Англия
22 января 2024, 01:59 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
33
0

Борнмут – Ливерпуль – 0:4. Мастер-класс от команды Клоппа. Видео голов

«Ливерпуль» победил благодаря дублям Жоты и Нуньеса

22 января 2024, 01:59 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
33
0
Борнмут – Ливерпуль – 0:4. Мастер-класс от команды Клоппа. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» на выезде одолел «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ.

Победу «красным» принесли дубли Диогу Жоты и Дарвина Нуньеса.

Илья Забарный за хозяев поля вышел в старте и сыграл весь матч. Укранец получил очень низкую оценку за свою игру.

Чемпионат Англии. 21-й тур.

Борнмут – Ливерпуль 0:4

Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Ливерпуль Борнмут Борнмут - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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