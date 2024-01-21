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  4. Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ
Англия
21 января 2024, 22:11 |
1385
1

Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ

Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков

21 января 2024, 22:11 |
1385
1
Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:4, а украинский игрок хозяев Илья Забарный вышел в старте и провел на поле всю игру.

Забарный отметился двумя удачными отборами, одним перехватом, одним блокированным ударом и сразу 9 потерями мяча. Украинец с оценкой 5,7 от WhoScored стал худшим среди полевых футболистов обеих команд.

При этом в конце встречи Илья из-за травмы партнера действовал на непривычной позиции правого защитника.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный оценки
Источник Sport.ua
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5,7 и 6.2 от whoscorеd and sofascore
В первом случае 2 результат снизу во втором случае три игрока получило 6,2
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