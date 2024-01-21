Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ

Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:4, а украинский игрок хозяев Илья Забарный вышел в старте и провел на поле всю игру.

Забарный отметился двумя удачными отборами, одним перехватом, одним блокированным ударом и сразу 9 потерями мяча. Украинец с оценкой 5,7 от WhoScored стал худшим среди полевых футболистов обеих команд.

При этом в конце встречи Илья из-за травмы партнера действовал на непривычной позиции правого защитника.