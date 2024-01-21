Англия21 января 2024, 22:11 |
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Есть проблемы. Забарный стал худшим полевым игроком матча АПЛ
Украинец получил самую низкую оценку среди полевых игроков
21 января 2024, 22:11 |
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Борнмут в матче чемпионата Англии на своем поле проиграл Ливерпулю со счетом 0:4, а украинский игрок хозяев Илья Забарный вышел в старте и провел на поле всю игру.
Забарный отметился двумя удачными отборами, одним перехватом, одним блокированным ударом и сразу 9 потерями мяча. Украинец с оценкой 5,7 от WhoScored стал худшим среди полевых футболистов обеих команд.
При этом в конце встречи Илья из-за травмы партнера действовал на непривычной позиции правого защитника.
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