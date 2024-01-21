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Чемпионат Англии
Борнмут
21.01.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
21 января 2024, 07:16 |
123
0

Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 января в 18:30 по Киеву

21 января 2024, 07:16 |
123
0
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 января на «Виталити» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Борнмут

Команда в прошлом сезоне сыграла в АПЛ, впервые после паузы. И, хотя большую часть розыгрыша играли под руководством Гари О'Нила, все равно получилось сохранить завоеванную прописку... Чего не хватило руководству проекта, чтобы продлить сотрудничество с молодым наставником. Его сменил Андони Ираола, которому пришлось поначалу потратить немало времени (и нервов, особенно болельщиков) для того, чтобы освоиться на Туманном Альбионе и в местном футболе. Но, главное, боссам хватило терпения, чтобы дождаться преображения проекта. Не зря Соланке, лидера нападения команды, признали лучшим футболистом всего дивизиона. Сейчас у Борнмута уже 7 побед и 25 очков - это позволило оторваться на 10 баллов от лучшего из аутсайдеров. Заодно, выбив КПР 3-2, вишенки прошли дальше в кубке.

Ливерпуль

Клуб ухитряется играть по плотному графику даже сейчас, когда все остальные в основном отдыхают. Казалось бы, когда ты идешь лидером в АПЛ, можно ждать сплава в других турнирах. Но даже не оптимальным составом получилось выбить со счетом 2-0 (не без везения - переломным стал автогол Кивера) в кубке Арсенал. А потом были встречи полуфинальной стадии другого турнира, Кубка Лиги, против Фулхэма. Подопечные Марку Силвы на Энфилде вели 50 минут кряду, но в итоге все закончилось волевой победой красных. Теперь нужно сосредоточиться на Премьер-Лиге, где получилось закрепиться в статусе лидера - но при этом обходиться не только без травмированных, но и без Эндо с Салахом, что в сборной.

Статистика личных встреч

В марте прошлого года вишенки выигрывали, пусть и 1-0. Но после этого дважды побеждали мерсисайдцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Ираола поставит подножку лидеру, ведомого явно более опытным Клоппом. Согласимся и поставим на победу гостей в этом важном футбольном поединке (коэффициент - 1,72).

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Борнмут Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Источник Sport.ua
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