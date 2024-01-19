Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Борнмут
21.01.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2024, 12:44 |
141
0

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 18:30 поединок 21-го тура Английской Премьер-Лиги

19 января 2024, 12:44 |
141
0
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут – Ливерпуль

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Борнмут» занимает 12-ю строчку с 25 очками, а «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 45 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-капитан Ливерпуля покинул Аравию и вернулся в Европу
«Делаем все возможное». Партнер Мудрика назвал позитив в работе с Почеттино
Борнмут Борнмут - Ливерпуль Ливерпуль Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open
Теннис | 19 января 2024, 10:01 5
Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open
Отыграли 4 матчбола. Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала Аus Open

В 1/16 финала австралийского мейджора Людмила и Алена обыграли дуэт Биррелл / Гадеки

Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Бокс | 18 января 2024, 19:22 8
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне

Сергей Богачук поделился своими мыслями о Василии Ломаченко

В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Футбол | 18.01.2024, 19:59
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
Футбол | 19.01.2024, 11:47
ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
ПСЖ очень хочет удержать Мбаппе. Предложили огромный контракт на 400 млн
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Футбол | 19.01.2024, 01:15
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 3
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
18.01.2024, 01:20
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 16
Футбол
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем