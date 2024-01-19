Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 18:30 поединок 21-го тура Английской Премьер-Лиги
В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «Борнмут» занимает 12-ю строчку с 25 очками, а «Ливерпуль» лидирует в чемпионате с 45 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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