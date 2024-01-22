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22 января 2024, 02:14 | Обновлено 22 января 2024, 02:15
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КЛОПП: «Мы оказали давление и забили несколько красивых голов»

Юрген Клопп посетовал на сложность календаря

22 января 2024, 02:14 | Обновлено 22 января 2024, 02:15
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КЛОПП: «Мы оказали давление и забили несколько красивых голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп поделился эмоциями от разгромной победы «Ливерпуля» над «Борнмутом» в матче 21-го тура АПЛ.

«Я доволен больше, чем после 1-го тайма, потому что он был трудным. Мы не показали хорошей игры.

Было очевидно, что нам нужно что-то менять. Мы сделали это, и это сработало. Все улучшилось, включая контрпрессинг – мы оказали давление и забили несколько красивых голов – в любом случае, игра была отличной.

Нам не хватает еще нескольких игроков – не хватало Жоэля Матипа, который выиграл для нас Лигу чемпионов, Трента, который был довольно хорош, выбывшего Доминика Собослаи, Тиаго и Байчетича, которые не вышли в стартовом составе, и прежде всего Ватару Эндо.

Сейчас мы нашли решение, и ребята должны потихоньку возвращаться. Мы играем каждые три дня – полуфинал Кубка лиги, Кубок, затем «Челси» и «Арсенал». Нам лучше сыграть хорошо, иначе у нас будут проблемы», - сказал наставник «красных».

«Ливерпуль» за 21 матч набрал 48 очков. Команда Клоппа лидирует в турнирной таблице.

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Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут чемпионат Англии по футболу Борнмут - Ливерпуль
Источник BBC
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