КЛОПП: «Мы оказали давление и забили несколько красивых голов»

Юрген Клопп поделился эмоциями от разгромной победы «Ливерпуля» над «Борнмутом» в матче 21-го тура АПЛ.

«Я доволен больше, чем после 1-го тайма, потому что он был трудным. Мы не показали хорошей игры.

Было очевидно, что нам нужно что-то менять. Мы сделали это, и это сработало. Все улучшилось, включая контрпрессинг – мы оказали давление и забили несколько красивых голов – в любом случае, игра была отличной.

Нам не хватает еще нескольких игроков – не хватало Жоэля Матипа, который выиграл для нас Лигу чемпионов, Трента, который был довольно хорош, выбывшего Доминика Собослаи, Тиаго и Байчетича, которые не вышли в стартовом составе, и прежде всего Ватару Эндо.

Сейчас мы нашли решение, и ребята должны потихоньку возвращаться. Мы играем каждые три дня – полуфинал Кубка лиги, Кубок, затем «Челси» и «Арсенал». Нам лучше сыграть хорошо, иначе у нас будут проблемы», - сказал наставник «красных».

«Ливерпуль» за 21 матч набрал 48 очков. Команда Клоппа лидирует в турнирной таблице.