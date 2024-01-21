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Чемпионат Англии
Борнмут
21.01.2024 18:30 – FT 0 : 4
Ливерпуль
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Англия
21 января 2024, 20:32 | Обновлено 21 января 2024, 21:38
752
2

Дубли Жоты и Нуньеса. Ливерпуль разгромил Борнмут Забарного

Хозяева провели не лучший матч

21 января 2024, 20:32 | Обновлено 21 января 2024, 21:38
752
2
Дубли Жоты и Нуньеса. Ливерпуль разгромил Борнмут Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче чемпионата Англии разгромил Борнмут со счетом 4:0. Дубли оформили Диогу Жота и Дарвин Нуньес, а в составе хозяев на поле всю игру провел украинский защитник Илья Забарный.

В конце встречи из-за травмы Ааронса Илья действовал на позиции правого защитника.

Ливерпуль набирает 48 очков и на 5 пунктов опережает Манчестер Сити, у которого есть матч в запасе. Борнмут с 25 очками остается 12-м.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Борнмут – Ливерпуль 0:4
Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79

Борнмут: Нето, Ааронс, Забарный, Мепэм, Хилл (Келли, 55), Кук (Биллинг, 83), Кристи, Синистерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Тавернье, Соланке (Мур, 83)

Ливерпуль: Алиссон, Брэдли (Бек, 83), Конате, ван Дейк, Гомес, Джонс (Кларк, 83), Макаллистер, Эллиотт (Гравенбах, 64), Диас (Гакпо, 64), Жота (Гордон, 90), Нуньес

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Ливерпуль Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Диогу Жота Дарвин Нуньес
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
очікував перемоги Ліверпуля, але аж ніяк не такого розгрому. Борнмут непогано ж грає останнім часом
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+1
Liverpool-FС
Вітаю вболівальників Ліверпуля Ще на крок до чемпіонства.
У Борнмута були не погані моменти, але вони їх не реалізовували.
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0
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