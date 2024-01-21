Дубли Жоты и Нуньеса. Ливерпуль разгромил Борнмут Забарного
Хозяева провели не лучший матч
Ливерпуль в матче чемпионата Англии разгромил Борнмут со счетом 4:0. Дубли оформили Диогу Жота и Дарвин Нуньес, а в составе хозяев на поле всю игру провел украинский защитник Илья Забарный.
В конце встречи из-за травмы Ааронса Илья действовал на позиции правого защитника.
Ливерпуль набирает 48 очков и на 5 пунктов опережает Манчестер Сити, у которого есть матч в запасе. Борнмут с 25 очками остается 12-м.
Чемпионат Англии. 21-й тур
Борнмут – Ливерпуль 0:4
Голы: Нуньес, 49, 90+3, Жота, 70, 79
Борнмут: Нето, Ааронс, Забарный, Мепэм, Хилл (Келли, 55), Кук (Биллинг, 83), Кристи, Синистерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Тавернье, Соланке (Мур, 83)
Ливерпуль: Алиссон, Брэдли (Бек, 83), Конате, ван Дейк, Гомес, Джонс (Кларк, 83), Макаллистер, Эллиотт (Гравенбах, 64), Диас (Гакпо, 64), Жота (Гордон, 90), Нуньес
События матча
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