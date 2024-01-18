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Кубок Испании
Унионистас
18.01.2024 20:30 - : -
Барселона
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Испания
18 января 2024, 02:41 |
43
0

Унионистас – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Поединок состоится 18 января в 20:30 по Киеву

18 января 2024, 02:41 |
43
0
Унионистас – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Унионистас» и «Барселона». Поедино пройдет на стадионе «Рейна София» в Саламанке. Время начала встречи – 20:30 по Киеву.

Унионистас

В 1/16 финала Кубка Испании Унионистас сенсационно выбил из турнира Вильярреал, обыграв его в серии пенальти. Теперь скромный коллектив попытается сотворить еще более громкую сенсацию и дать бой гранду.

В последних пяти матчах Унионистас добыл три победы, сыграл 1 раз в ничью и 1 раз проиграл. Сейчас винстрик клуба составляет 3 поединка.

В в третьем по силе дивизионе Испании Унионистас находится в середине турнирной таблицы и пока сохраняет теоретические шансы на повышение в классе.

Барселона

На выходных каталонцы проиграли в финале Суперкубка Реалу и теперь им нужно срочно реабилитироваться перед родной публикой.

В чемпионате Испании дела у каталонцев также идут не лучшим образом, ведь они занимают четвертое место и отстают от лидера Жироны на восемь баллов, но имеют игру в запасе.

Для Барселоны сезон еще можно спасти. Более того, каталонцы продолжают борьбу как и за Лигу чемпионов, так и за Кубок Испании.

Личные встречи

Между собой команды ранее никогда не встречались.

Прогноз на матч Унионистас — Барселона

Каталонцы должны быть очень мотивированы добыть уверенную победу после позорного поражения от Реала. Барса в разы сильнее Унионистаса. Предлагаем сделать ставку Барселона выиграет в обоих таймах – Да за коэффициент 2.04.

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Источник Sport.ua
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