Пропустили и разозлились. Барселона понервничала с командой 3-го дивизиона
В ворота Унионистаса забили: Ферран Торрес, Жюль Кунде, Алехандро Бальде
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из Саламанки (3:1).
Команда 3-го дивизиона открыла счет на 31-й минуте, отличился хавбек Альваро Гомес.
Каталонцы разозлились и сумели забить трижды. У блаугранас отличились: Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.
«Барселона» вошла в 1/4 финала Копа дель Рей. Ранее в эту стадию пробились: «Атлетик» Бильбао, «Севилья», «Мальорка», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Жирона».
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Унионистас Саламанка – Барселона – 1:3
Голы: Альваро Гомес, 31 – Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73
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