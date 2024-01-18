Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили и разозлились. Барселона понервничала с командой 3-го дивизиона
Кубок Испании
Унионистас
18.01.2024 20:30 – FT 1 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 января 2024, 22:35 | Обновлено 18 января 2024, 23:22
349
0

Пропустили и разозлились. Барселона понервничала с командой 3-го дивизиона

В ворота Унионистаса забили: Ферран Торрес, Жюль Кунде, Алехандро Бальде

18 января 2024, 22:35 | Обновлено 18 января 2024, 23:22
349
0
Пропустили и разозлились. Барселона понервничала с командой 3-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из Саламанки (3:1).

Команда 3-го дивизиона открыла счет на 31-й минуте, отличился хавбек Альваро Гомес.

Каталонцы разозлились и сумели забить трижды. У блаугранас отличились: Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.

«Барселона» вошла в 1/4 финала Копа дель Рей. Ранее в эту стадию пробились: «Атлетик» Бильбао, «Севилья», «Мальорка», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Унионистас Саламанка – Барселона – 1:3

Голы: Альваро Гомес, 31 – Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Бальде (Барселона).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Alvaro Gomez (Унионистас).
По теме:
Барселона проиграла в Турции, Бавария победила Альбу
ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол
Наполи – Фиорентина – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор
Барселона Кубок Испании по футболу Унионистас Саламанка Ферран Торрес Жюль Кунде Алекс Бальде видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18 января 2024, 21:35 9
Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь на 19 января украинка проведет поединок против 2-й ракетки мира

Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Футбол | 17 января 2024, 22:49 8
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб

Украинцем заинтересовался «Челси»

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 13:11
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в футбол он играть не будет
Футбол | 18.01.2024, 22:17
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в футбол он играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в футбол он играть не будет
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Футбол | 18.01.2024, 02:22
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 9
Футбол
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
18.01.2024, 10:50 39
Теннис
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
16.01.2024, 18:25 3
Теннис
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
18.01.2024, 01:20
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем