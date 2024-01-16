Кубок Испании
18.01.2024 20:30 - : -
Кубок Испании16 января 2024, 21:19 |
93
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Унионистас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 20:30 матч Кубка Испании
16 января 2024, 21:19 |
93
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В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Унионистас» и «Барселона».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Рейна София» и начнется в 20:30.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Унионистас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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