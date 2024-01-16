В четверг, 18 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Унионистас» и «Барселона».

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Матч состоится на стадионе «Рейна София» и начнется в 20:30.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Унионистас – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция