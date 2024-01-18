Унионистас – Барселона – 1:3. Три мяча третьему дивизиону. Видео голов
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В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из Саламанки (3:1).
Команда 3-го дивизиона открыла счет на 31-й минуте, отличился хавбек Альваро Гомес. Каталонцы в ответ сумели забить трижды. У блаугранас отличились: Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.
«Барселона» вошла в 1/4 финала Копа дель Рей.
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Унионистас Саламанка – Барселона – 1:3
Голы: Альваро Гомес, 31 – Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Альваро Гомес, 31 мин.
ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 45 мин.
ГОЛ! 1:2. Жюль Кунде, 69 мин.
ГОЛ! 1:3. Алекс Бальде, 73 мин.
События матча
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