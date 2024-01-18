В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из Саламанки (3:1).

Команда 3-го дивизиона открыла счет на 31-й минуте, отличился хавбек Альваро Гомес. Каталонцы в ответ сумели забить трижды. У блаугранас отличились: Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.

«Барселона» вошла в 1/4 финала Копа дель Рей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Унионистас Саламанка – Барселона – 1:3

Голы: Альваро Гомес, 31 – Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Альваро Гомес, 31 мин.

ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 45 мин.

ГОЛ! 1:2. Жюль Кунде, 69 мин.

ГОЛ! 1:3. Алекс Бальде, 73 мин.