Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унионистас – Барселона – 1:3. Три мяча третьему дивизиону. Видео голов
Кубок Испании
Унионистас
18.01.2024 20:30 – FT 1 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 января 2024, 22:55 | Обновлено 18 января 2024, 23:37
165
0

Унионистас – Барселона – 1:3. Три мяча третьему дивизиону. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

18 января 2024, 22:55 | Обновлено 18 января 2024, 23:37
165
0
Унионистас – Барселона – 1:3. Три мяча третьему дивизиону. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из Саламанки (3:1).

Команда 3-го дивизиона открыла счет на 31-й минуте, отличился хавбек Альваро Гомес. Каталонцы в ответ сумели забить трижды. У блаугранас отличились: Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.

«Барселона» вошла в 1/4 финала Копа дель Рей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Унионистас Саламанка – Барселона – 1:3

Голы: Альваро Гомес, 31 – Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Альваро Гомес, 31 мин.

ГОЛ! 1:1. Ферран Торрес, 45 мин.

ГОЛ! 1:2. Жюль Кунде, 69 мин.

ГОЛ! 1:3. Алекс Бальде, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Бальде (Барселона).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Alvaro Gomez (Унионистас).
По теме:
Барселона проиграла в Турции, Бавария победила Альбу
ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол
Наполи – Фиорентина – 3:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов и обзор
Барселона Кубок Испании по футболу Ферран Торрес Жюль Кунде Алекс Бальде Унионистас Саламанка видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Футбол | 18 января 2024, 01:20 0
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
Теннис | 18 января 2024, 04:52 0
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»

Леся прокомментировала победу над Масаровой, а также коротко ответила на вопрос об Арине

В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера
Футбол | 18.01.2024, 22:00
В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера
В сеть слили фото с презентации Кевина игроком Шахтера
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 10:50
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Футбол | 18.01.2024, 21:37
Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Первое поражение хозяев. Нигерия переиграла Кот-д'Ивуар в Кубке Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
Где они сейчас? Мариуполь, который не вернулся в УПЛ после зимней паузы
17.01.2024, 12:24 12
Футбол
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
17.01.2024, 15:59 21
Теннис
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 31
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем