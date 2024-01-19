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Испания
19 января 2024, 02:38 | Обновлено 19 января 2024, 02:39
27
0

ХАВИ: «Соперник забил отличный гол, мы страдали»

Хави похвалил скромного соперника «Барселоны»

19 января 2024, 02:38 | Обновлено 19 января 2024, 02:39
27
0
ХАВИ: «Соперник забил отличный гол, мы страдали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави высказался о победе своих подопечных в матче Кубка Испании против «Унионистас Саламанка».

«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.

Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.

Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал Хави.

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Хави Барселона Кубок Испании по футболу Унионистас Саламанка
Источник AS
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