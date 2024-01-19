ХАВИ: «Соперник забил отличный гол, мы страдали»
Хави похвалил скромного соперника «Барселоны»
Наставник «Барселоны» Хави высказался о победе своих подопечных в матче Кубка Испании против «Унионистас Саламанка».
«Порой мы хорошо играли, а порой наша игра оставляла желать лучшего. Иногда я ощущаю отчаяние, потому и говорю, что мы находимся в процессе строительства.
Мы провели хороший второй тайм, но было тяжело. Мы страдали. Соперник забил отличный гол, который усложнил нам жизнь. Однако мы обрели уверенность в себе, приободрились.
Я уезжаю с хорошими ощущениями. Есть вещи, которые нужно улучшить, но при 0:1 я видел, что мы доминируем. И второй тайм был очень хорошим. Мы встречались с отличным соперником, очень хорошо подготовленным. Мы постараемся быть более убедительными», – сказал Хави.
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