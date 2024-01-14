МЮ купил 15 игроков дороже 50 млн евро. Сколько из них оправдали доверие?

По подсчетам британских экспертов, за последнее десятилетие руководство «Манчестер Юнайтед» потратило на покупку новых футболистов почти 1 миллиард евро – несусветная сумма, если мы говорим о развлечении, которым, безусловно, является футбольная индустрия. Однако взамен боссы «красных дьяволов» не получили практически ничего: с 2013 года «Манчестер Юнайтед» не выигрывал английскую Премьер-лигу, с 2008-го – Лигу чемпионов, а за последние десять лет наиболее знаковым достижением для команды стала победа в Лиге Европы сезона-2016/17, когда в финале тогда еще подопечные Жозе Моуриньо со счетом 2:0 обыграли «Аякс» Петера Боша.

В то же время, практически каждое трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продолжает совершать серьезные покупки, которые обходятся «в копеечку» руководству, но совершенно не радуют болельщиков. За последние девять лет «красные дьяволы» полностью переписали свою историю по наиболее дорогостоящим приобретениям. В частности, сейчас в топ-15 самых дорогих новобранцев «Манчестер Юнайтед» нет ни одного исполнителя, который бы обошелся клубу дешевле 50 миллионов евро. Другое дело, что практически каждый из дорогущих трансферов оказался то ли абсолютно, то ли практически провальным.

Объективно удачными на текущий момент для «Манчестер Юнайтед» можно считать только два трансфера из пятнадцати самых дорогих в истории этого клуба. Еще по одному есть определенные вопросы, остальные заслуживают исключительно на критику.

Из тех, к кому нет вопросов сегодня выделяются лишь португалец Бруну Фернандеш и аргентинец Лисандро Мартинес. Первый переехал на «Олд Траффорд» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года за 65 миллионов евро, и ныне является капитаном «красных дьяволов». Атакующий полузащитник с тех пор сыграл за МЮ 212 поединков, в которых отличился 70 забитыми мячами и 59 результативными передачами. Это более чем пристойные показатели, тем паче, что в атаке у «Юнайтед» в последние сезоны наблюдается еще тот кризис жанра.

Также практически нет вопросов к аргентинскому центрбеку Лисандро Мартинесу, трансфер которого летом 2022 года обошелся МЮ в 57,37 миллионов евро. В минувшем сезоне южноамериканец был ключевой фигурой в оборонительных построениях команды из Манчестера, а в сентябре минувшего года выбыл из строя по причине травмы колена. Так уж совпало (а, может, это вовсе и не совпадение), но с момента убытия Мартинеса в лазарет, оборона «Манчестер Юнайтед» начала выглядеть менее сбалансированной, да и вратарь Андре Онана моментами устраивает еще те «пожары», тушить которые попросту некому.

К слову, обязательно стоит поговорить и об Андре Онана. Его переход в «Манчестер Юнайтед» летом минувшего года был обставлен с огромной помпой. Миланский «Интер» сумел выручить за камерунца чуть более 50 миллионов евро, а Эрик тен Хаг рассчитывал получить в свои ряды такого себе голкипера-«игровика», который способен не только выручать непосредственно «на ленточке», но и за счет прекрасной игры ногами находится на первой линии развития атакующих действий. Однако все эти «фокусы» и «старания» Онана очень дорого обошлись «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Манкунианцы во многом из-за частых оплошностей своего голкипера абсолютно провалили групповой турнир, где финишировали на последнем месте и остались даже без плей-офф Лиги Европы. И тот факт, что в английской Премьер-лиге Онана выглядит куда более эффективно, пока не дает трансферу камерунца никакой добавочной стоимости, так как финансовые потери от провального выступления в Лиге чемпионов являются для бюджета МЮ очень и очень существенными.

При Эрике тен Хаге «Манчестер Юнайтед» подписал еще четверых футболистов, каждый из которых обошелся казне клуба в более чем 50 миллионов евро. Речь о бразильцах Антони и Каземиро, датчанине Расмусе Хойлунде, а также англичанине Мэйсоне Маунте. Первый в текущем розыгрыше АПЛ провел 16 матчей и не отличился ни одном результативным действием. Стоит ли дополнительно акцентировать внимание на том, что позиция Антони – вингер, чтобы дать понять, насколько провальным и неудачным решением для МЮ является покупка экс-лидера атак «Аякса»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Каземиро достаточно неплохо выглядел в минувшем сезоне, однако в текущем этот опорный полузащитник имеет проблемы не только со здоровьем, но и с качеством игры. Неудивительно, что еще в середине декабря минувшего года в британских СМИ появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» продать Каземиро, равно как и еще нескольких исполнителей первой команды.

Говоря о Расмусе Хойлунде и Мэйсоне Маунте можно свести все к тому, что оба эти футболиста являются еще достаточно молодыми, а потому, в отличие от Каземиро, окончательно ставить на них «крест» преждевременно. С другой стороны, абсолютно прав легендарный экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который не перестает яростно критиковать Хойлунда, утверждая, что центрфорвард должен, если и вовсе не обязан, забивать мячи, а не просто подыгрывать партнерам и собирать на себе защитников команды-соперницы. Кин прекрасно понимает, что у Алекса Фергюсона датчанин бы вряд ли сумел надолго оставаться в первой команде, а скорее, последовал бы по пути Диего Форлана и многих других нападающих весьма неплохого уровня, которым покорить «Олд Траффорд» так и не посчастливилось.

Центральный хавбек Фред, которого «Манчестер Юнайтед» приобрел у «Шахтера» летом 2018 года за 59 миллионов евро, также входит в список из 15 самых дорогостоящих покупок «красных дьяволов». Примечательно, что экс-бразильца «горняков» практически все пять лет пребывания того на «Олд Траффорд» неустанно критиковал тот же Рой Кин, а еще по покупке Фреда были вопросы и у нового совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа, который на примере бразильского хавбека утверждал, что клуб «глупо тратит деньги».

Особого упоминания стоит история с Джейдоном Санчо. За ним «Манчестер Юнайтед» охотился несколько лет, пока наконец уговорил боссов дортмундской «Боруссии» летом 2021-го продать вингера за 85 миллионов евро. Спустя два с половиной года футболист не без скандала вернулся в стан «черно-желтых» на условиях аренды, имея за спиной лишь 18 результативных действий (12 голов и 6 ассистов) в 82 поединках за МЮ, и это при том, что в немецком клубе до переезда в Манчестер у Джейдона была статистика абсолютно иного ранга – 50 забитых мячей и 64 результативные передачи в 137 поединках.

К слову, карьерный путь Санчо на «Олд Траффорд» чем-то напоминает судьбу в «Манчестер Юнайтед» аргентинца Анхеля Ди Марии, который также был звездой до переезда в Англию, но затем провалился на Туманном Альбионе, обвинив во всем Луи ван Гала – тогдашнего главного тренера «красных дьяволов».

Не сумел в полной мере реализовать свой неимоверный потенциал и Антони Марсьяль. В начале сентября 2019 года «Манчестер Юнайтед» отдал 60 миллионов евро за 19-летнего на тот момент форварда, однако на «Олд Траффорд» французу раскрыться так и не посчастливилось. Да, он забил немало мячей, однако в целом Марсьяль не стал культовой фигурой для болельщиков МЮ, и его совершенно точно не будут помнить настолько хорошо, как, скажем, Дуйта Йорка, Энди Коула или главного «джокера» Алекса Фергюсона Уле-Гуннара Сульшера. Неудивительно, если в ближайшее время Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед», еще и в статусе свободного агента, не позволив клубу хоть немного компенсировать затраты, понесенные в связи с его приглашением. По крайней мере, миланский «Интер», которому интересен Антони Марсьяль, платить что-либо манкунианцам за форварда не собирается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Пятого в списке наиболее дорогих новичков за всю историю «Манчестер Юнайтед» – Ромелу Лукаку – в клуб привел Жозе Моуриньо, ранее знавший бельгийца по совместной работе в «Челси». Однако после ухода португальца и назначения на должность коуча Уле-Гуннара Сульшера Лукаку как-то очень быстро скис и был отправлен восвояси, хотя впоследствии раскрылся в «Интере» и опять вернулся в английскую Премьер-лигу за космические деньги (113 миллионов евро за Ромелу заплатил «Челси», который в настоящий момент также не знает, куда пристроить ненужного «синим» бельгийца, отправляя его по арендам в клубы Серии А).

Двумя весьма резонансными трансферами на посту коуча МЮ отличился и сам Сульшер. При нем в защиту были подписаны Гарри Магуайр и Аарон Ван-Биссака – футболисты старательные, но далеко не столь умелые и звездные, как хотелось бы фанатам «Юнайтед». В итоге оба прогнозируемо так и не вышли на новый уровень после переезда на «Олд Траффорд», и сейчас их пребывание в команде вызывает куда больше споров в фанатской среде, нежели поддержки такому решению.

Что правда, Гарри Магуайр в нынешнем сезоне показал некоторые признаки «выздоровления» и правильной реакции на критику. В частности, в ноябре центрбека признали лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге, и это обстоятельство заставляет пока воздерживаться от окончательной и бесповоротной оценке удачности его трансфера для «Манчестер Юнайтед».

Очевидно, что сейчас для «Манчестер Юнайтед» наступает время серьезных перемен. С приходом в клуб нового инвестора, коим стал упоминавшийся выше Джим Рэтклифф, манкунианцы получат шанс многое изменить. Именно Рэтклифф со своими советниками отныне будет отвечать за развитие спортивного вектора в «Манчестер Юнайтед». Очевидно, ему вместе с топ-менеджментом и Эриком тен Хагом предстоит решать, кого из текущего состава первой команды нужно поскорее «списать на берег», а кого, вероятно, стоит подписать в качестве усиления. Только вот что обязательно нужно помнить Рэтклиффу, так это текущий список из 15 самых дорогостоящих покупок МЮ в истории, а также качество их отдачи. Для чего? Как минимум, чтобы сделать правильные выводы на чужих ошибках и не сесть в лужу, став тем самым новым объектом для насмешек со стороны недоброжелателей МЮ и критики – от почитателей этой команды…