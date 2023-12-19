Манчестер Юнайтед выставил на трансфер четырех футболистов

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться сразу с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно.

По информации Mail Sport, речь о защитнике Рафаэле Варане, полузащитниках Каземиро и Джейдоне Санчо, а также нападающем Антони Марсьяле. На своих игроках «красные дьяволы» планируют неплохо заработать – общая стоимость названных футболистов составляет 230 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает источник, директор клуба Джон Мерто в начале декабря побывал с визитом в Саудовской Аравии, где провел ряд переговоров с местными клубами, которые могут проявить заинтересованность в покупке игроков «красных дьяволов».

Добавим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.