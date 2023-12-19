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  4. Манчестер Юнайтед выставил на трансфер четырех футболистов
Англия
19 декабря 2023, 13:38 |
1460
1

Манчестер Юнайтед выставил на трансфер четырех футболистов

Общая стоимость игроков составляет 230 миллионов фунтов стерлингов

19 декабря 2023, 13:38 |
1460
1
Манчестер Юнайтед выставил на трансфер четырех футболистов
Коллаж ФК Манчестер Юнайтед

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться сразу с четырьмя футболистами в зимнее трансферное окно.

По информации Mail Sport, речь о защитнике Рафаэле Варане, полузащитниках Каземиро и Джейдоне Санчо, а также нападающем Антони Марсьяле. На своих игроках «красные дьяволы» планируют неплохо заработать – общая стоимость названных футболистов составляет 230 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает источник, директор клуба Джон Мерто в начале декабря побывал с визитом в Саудовской Аравии, где провел ряд переговоров с местными клубами, которые могут проявить заинтересованность в покупке игроков «красных дьяволов».

Добавим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.

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Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Джейдон Санчо Антони Марсьяль Рафаэль Варан Каземиро трансферное окно
Источник Daily Mail
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naverland
Каземиру, тащил команду в прошлом сезоне. Без него уже б играли Чемпионшипе.
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