Суперкубок Испании
Испания11 января 2024, 23:09 | Обновлено 11 января 2024, 23:19
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Барселона – Осасуна – 2:0. Голы Левандовски и Ямала вывели в финал. Обзор
Голы и лучшие фрагменты матча
11 января 2024, 23:09 | Обновлено 11 января 2024, 23:19
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В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона обыграла Осасуну со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.
Каталонская команда в финале сыграет против Реала. Игра пройдет 14 января.
Суперкубок Испании. 1/2 финала.
«Барселона» – «Осасуна» – 2:0
Голы: Левандовски (59), Ямал (90+3)
Барселона – Осасуна 2:0. Обзор матча
Барселона – Осасуна 1:0. Гол Левандовски
Барселона – Осасуна 2:0. Гол Ямала
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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