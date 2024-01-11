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Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2024 21:00 – FT 2 : 0
Осасуна
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Испания
11 января 2024, 23:09 | Обновлено 11 января 2024, 23:19
172
0

Барселона – Осасуна – 2:0. Голы Левандовски и Ямала вывели в финал. Обзор

Голы и лучшие фрагменты матча

11 января 2024, 23:09 | Обновлено 11 января 2024, 23:19
172
0
Барселона – Осасуна – 2:0. Голы Левандовски и Ямала вывели в финал. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона обыграла Осасуну со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Каталонская команда в финале сыграет против Реала. Игра пройдет 14 января.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

«Барселона» – «Осасуна» – 2:0
Голы: Левандовски (59), Ямал (90+3)

Барселона – Осасуна 2:0. Обзор матча

Барселона – Осасуна 1:0. Гол Левандовски

Барселона – Осасуна 2:0. Гол Ямала

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Барселона Осасуна Суперкубок Испании по футболу Роберт Левандовски Ламин Ямал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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