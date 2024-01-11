Барселона – Осасуна – 2:0. Голы Левандовски и Ямала вывели в финал. Обзор

В рамках полуфинала Суперкубка Испании Барселона обыграла Осасуну со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

Каталонская команда в финале сыграет против Реала. Игра пройдет 14 января.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

«Барселона» – «Осасуна» – 2:0

Голы: Левандовски (59), Ямал (90+3)

Барселона – Осасуна 2:0. Обзор матча

Барселона – Осасуна 1:0. Гол Левандовски

Барселона – Осасуна 2:0. Гол Ямала