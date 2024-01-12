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Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2024 21:00 – FT 2 : 0
Осасуна
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Испания
12 января 2024, 02:43 | Обновлено 12 января 2024, 02:45
207
0

ХАВИ: «Мы заслужили выход в финал»

Хави доволен победой «Барселоны»

12 января 2024, 02:43 | Обновлено 12 января 2024, 02:45
207
0
ХАВИ: «Мы заслужили выход в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Специалист отметил, что футболисты провели не идеальный матч, но сыграли уверенно.

«Игра проходила рывками. Сегодня было сложно. Они очень хорошо закрываются, это одна из лучших команд в обороне. Мы знали, что игра не будет комфортной.

Мы должны поздравить «Осасуну». В целом мы провели трезвую игру. Мы доминировали, мы контролировали ситуацию. Мы создали больше моментов, чем обычно, но могли забить и раньше.

Мы счастливы, мы пробились в финала. Теперь мы должны наслаждаться финалом и бороться за него. Это была не блестящая игра, но трезвая и хорошая. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем», - cказал Хави.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 14 января.

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Источник Marca
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