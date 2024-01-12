ХАВИ: «Мы заслужили выход в финал»

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Специалист отметил, что футболисты провели не идеальный матч, но сыграли уверенно.

«Игра проходила рывками. Сегодня было сложно. Они очень хорошо закрываются, это одна из лучших команд в обороне. Мы знали, что игра не будет комфортной.

Мы должны поздравить «Осасуну». В целом мы провели трезвую игру. Мы доминировали, мы контролировали ситуацию. Мы создали больше моментов, чем обычно, но могли забить и раньше.

Мы счастливы, мы пробились в финала. Теперь мы должны наслаждаться финалом и бороться за него. Это была не блестящая игра, но трезвая и хорошая. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем», - cказал Хави.

В финале Суперкубка Испании «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 14 января.