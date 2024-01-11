На пути к Эль-Класико. Барселона обыграла Осасуну в полуфинале Суперкубка

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) в полуфинальном поединке Суперкубка Испании встретились «Барселона» и «Осасуна». Матч завершился победой «блаугранас» со счетом 2:0.

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Испании. 1/2 финала.

«Барселона» – «Осасуна» – 2:0

Голы: Левандовски (59), Ямал (90+3)

Предупреждения: Катена (32), Муньос (39), Арнайс (56)

«Барселона»: И.Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто (Педри, 61), Ф.де Йонг, Гюндоган, Рафинья (Ямал, 42), Левандовски, Ф.Торрес (Феликс, 61).

«Осасуна»: Эррера, Катена, Д.Гарсия, Крус (Рубен Гарсия, 85), Аресо, Муньос (Монкайола, 69), Орос, Р.Пенья (Мохико, 78), Арнайс (Рауль Гарсия, 69), Гомес (Барха, 85), Будимир.

Стадион «Аль-Авваль» (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

БАРСЕЛОНА – ОСАСУНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА