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Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2024 21:00 - : -
Осасуна
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Испания
11 января 2024, 02:11 | Обновлено 11 января 2024, 02:22
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Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

11 января 2024, 02:11 | Обновлено 11 января 2024, 02:22
72
0
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
ФК Барселона

11 января на «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 21:00 по киевкому времени.

Барселона

Команда год назад начинала свой долгожданный подъем именно в формате нынешнего турнира. Завоеванный зимой Суперкубок Испании стал для Хави первым трофеем после возвращения в Каталонию уже в новом амплуа. Потом легендарный в прошлом полузащитник добавил и победу в Примере. Но это было в прошлом сезоне. Нынешняя темпорада получается далеко не лучшей, разве что в Лиге чемпионов получилось выиграть группу. Но этот отмечают только из-за предыдущих неудач кулес, а так для гранда это вполне обязательная программа. Впрочем, на внутренней арене сине-гранатовые не добрали массу очков там, где от них ждали успеха, и серьезно к концу 2023-го фаворит отстал и от Реала, и от Жироны, проиграв обоим. Отрыв мог быть сильнее: Лас-Пальмас обыграли в волевом стиле, за счет пенальти, реализованного Гюндоганом на 90+3 минуте. И даже с полулюбительским Барбастро победа была минимальная, 3:2.

Осасуна

Клуб стал участником Суперкубка в его расширенном составе за счет удачного прошлого сезона. Это был не самый лучший футбольный год в исполнении памплонцев, но пик их игры под руководством Ягобы Аррасате. Тут и финал Копы дель Рей, правда, без особенной борьбы проигранный мадридскому Реалу. И, главное, в Примере получилось финишировать на 7-м, еврокубковом месте. При этом красные, правда, ограничили пребывание в Лиге конференций, точнее, в квалификации, первым же соперником - сразу уступили Брюгге. Ну и в Примере команда заметно сдала, набирая чуть больше очка за поединок, проигрывая гораздо больше, чем побеждая. Вот и с Альмерией ограничились 1:0 - конечно же, снова забил Будимир. Счет в кубке повторился с Кастельоном, причем там гол был забит только в экстра-тайме.

Статистика личных встреч

В 7 крайних поединках только однажды, в конце 2021-го года, только раз Осасуна смогла не проиграть, сыграв вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы кулес. Но они не на пике, как и гости. Ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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