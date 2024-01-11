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Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2024 21:00 - : -
Осасуна
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Суперкубок Испании
11 января 2024, 00:12 | Обновлено 11 января 2024, 00:21
133
0

Барселона – Осасуна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Суперкубка Испании

11 января 2024, 00:12 | Обновлено 11 января 2024, 00:21
133
0
Барселона – Осасуна. Текстовая трансляция матча
ФК Барселона

В четверг, 11 января, состоится полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Каталонский клуб является действующим обладателем трофея. В прошлом году «блаугранас» выиграли решающий матч за Суперкубок Испании у мадридского «Реала» со счетом 3:1. В текущем национальном чемпионате «Барселона» занимает третье место. «Осасуна» впервые в своей истории стала участником Суперкубка Испании. Это стало возможным благодаря выходу памплонцев в финал Копа дель Рей прошлого сезона. В противостоянии за Кубок Испании «Осасуна» уступила «Реалу» со счетом 1:2. С таким же счетом памплонцы проиграли «Барсе» в первом круге текущего розыгрыша Ла Лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Суперкубок Испании по футболу Барселона Осасуна Барселона - Осасуна текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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