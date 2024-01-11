Этот ребенок особенный. История Кевина из уст его отца – бразильского Веа

Если верить Фабрицио Романо и ряду бразильских источников, то в ближайшее время ряды «Шахтера» пополнит 21-летний левый вингер «Палмейраса» Кевин, за которого донецкий клуб заплатит, по разным данным, от 12 до 16 миллионов евро.

«Охоту» на Кевина «Шахтер» начал достаточно давно. Впервые в публичной плоскости информация о том, что «горняки» интересуются быстрым и техничным бразильцем появилась еще в конце 2022 года. Тогда сообщалось, что донецкий клуб предложил за Кевина 4 миллиона евро, но в «Палмейрасе» сочли такую сумму неинтересной. Спустя год с небольшим «Шахтер» в разы улучшил свое предложение, и чемпион Бразилии, похоже, на него «клюнул».

Кто же такой этот Кевин? Ответ на этот вопрос, пожалуй, лучше всего знает его родной отец – Жозе Карлос по прозвищу «Веа», поэтому сперва немного расскажем о нем.

История Жозе Карлоса «Веа»

Кто-то знает его как Жозе Карлоса, другие кличут его Веа, для третьих он – просто отец одного из главных талантов академии «Палмейраса» последних лет Кевина. 41-летний Жозе Карлос живет в Сан-Паулу, и с недавних пор занимается делами своего сына, фактически в статусе агента, представляя интересы также еще двенадцати других молодых и перспективных футболистов. До этого мужчина работал художником, водителем грузовика, ландшафтным дизайнером, садовником, а также играл в футбол, что правда, больших успехов в нем не добился.

В официальных документах отец Кевина записан как Жозе Карлос, однако, по признаниям самого мужчины, сегодня мало кто обращается к нему именно так. Для большинства друзей и знакомых он просто Веа – в честь легендарного обладателя «Золотого мяча-1995» экс-форварда «Милана», а до недавних пор президента Либерии Джорджа Веа.

«Почти все зовут меня Веа. Жозе Карлос я только для моей мамы и жены, когда она злится. Обычно супруга называет меня просто «муж» или «любовь», но когда она говорит «Жозе Карлос», я убегаю, потому что понимаю – она не в настроении», – рассказывал бразильским журналистам отец Кевина.

Прозвище «Веа» приклеилось к Жозе Карлосу в 1998 году, когда он вместе с матерью сменил место жительства и перебрался в один из жилищных комплексов. В первой же футбольной баталии с местными мальчишками на улице его умение обращаться с мячом и физическое сходство с легендарным Джорджем Веа обеспечили ему новую кличку на всю жизнь.

В настоящий момент 41-летний Жозе Карлос «Веа» продолжает играть в футбол на любительском уровне. В юности он пытался стать защитником, но в профессионалы пробиться так и не сумел. Впоследствии отец Кевина освоил амплуа нападающего, и в минувшем году в рядах коллектива «Вила Карвальо» выступал в первенстве Сорокабы – города и муниципалитета, входящего в состав штата Сан-Паулу. Примечательно, что вместе с «бразильским Веа» за «Вила Карвальо» ныне также выступают экс-фулбек «Порту» Лино (19 матчей за «драконов» с 2007 по 2009 годы) и экс-хавбек лиссабонского «Спортинга» (10 матчей) Селсиньо. При этом Жозе Карлос «Веа» действительно на таком уровне демонстрирует солидную результативность, и трижды из четырех последних розыгрышей выигрывал звание лучшего голеадора соревнований.

Сам «Веа» рассказывал, что не ведет подсчет забитым мячам, так как это «притягивает неудачу». Он шутит, что, вероятно, превзошел даже Пеле, как минимум если брать во внимание мячи, забитые ударами головой. Впрочем, Жозе Карлос осознает, что между его стилем выступлений и тем, как действует его сын Кевин существует огромная разница.

«Я игрок штрафной площади и последнего касания, а Кевин любит на поле пространство и быстроту передвижения. Я начинал как защитник, когда был помоложе, затем стал полузащитником. Помню, когда я поехал играть на турнир в Сузану (муниципалитет в Бразилии, входящий в штат Сан-Паулу – прим. авт.), мы проигрывали полуфинал со счетом 0:1, и тренер отправил всех вперед. Парень вбросил мяч, я заблокировал защитника, ударил левой и забил отличный мяч с угла штрафной. «С этого момента ты больше никогда не будешь играть в глубине», – сказал мне тренер. Потом я начал играть на позиции центрального нападающего, забивать мячи, и мне это нравилось. У меня уже было это прозвище «Веа», но, чтобы немного отличаться от настоящего Джорджа, оно превратилось в «Веа 09», – рассказывал отец Кевина.

История появления в футболе Кевина

Сын Жозе Карлоса «Веа» Кевин буквально с самых юных лет пристрастился к футболу. Он практически везде сопровождал своего отца, когда тот ездил на различные турниры, и в очень раннем возрасте получил хвалебные отзывы со стороны специалистов, работающих с молодыми талантами.

«Когда Кевину был уже год с небольшим, я начал брать его с собой на турниры, чтобы он имел возможность выходить на поле и видеть мяч. Все говорили: «Этот ребенок другой, особенный, он совершенно по-другому бьет по мячу». Кевин выделялся на фоне остальных своей скоростью и техникой обращения с мячом, он действительно был другим. Потом я отдал его в школу. Он играл там до 12 или 13 лет, и его взяли в Relâmpago Araguay (проект, который является инструментом социальной интеграции, утверждающим, что спорт способен изменить жизнь – прим. авт.)», – говорил Жозе Карлос «Веа».

После этого Кевин получил действительно уникальную возможность присоединиться к академии одного из топовых профессиональных клубов Бразилии – «Атлетико Минейро». Отец повез молодого футболиста в стан «петушков», когда ему только-только исполнилось 13. После двух дней тестов Кевин прошел по списку избранных, однако в «Атлетико» заявили родителям молодого парня, что клуб не будет выделять никаких денег на содержание игрока. Иными словами, Жозе Карлосу «Веа» и его супруге пришлось бы самим платить за проживание Кевина в академии «Атлетико Минейро», а также за его питание и учебу.

Instagram. Кевин в 13 лет на просмотре в Атлетико Минейро

Отцу Кевина, который на тот момент работал водителем грузовика в компании по производству упаковочной пленки и скоропортящихся продуктов, пришлось уволиться и, собрав все сбережения, пуститься со своим сыном в путешествие по штату в надежде найти другое пристанище для талантливого отпрыска.

«После истории с «Атлетико Минейро» я спросил Кевина, хочет ли он этого [оставаться в футболе], и он сказал мне в 13 лет: «Папа, я собираюсь стать футболистом». Я не сомневался и ответил, что буду с ним до конца. Прошел месяц, и у «Деспортиво Бразил» возник интерес. Их тренер даже не устраивал просмотр Кевина, а сразу сказал: «Вы можете привести мальчика с чемоданом и формой, а я найду способ, чтобы он остался у нас». Я не стал долго думать и мы поехали в Порту-Фелис. Именно тогда семья почувствовала облегчение, но, несмотря на это, каждую субботу я утром заезжал за ним и возвращался домой только в воскресенье вечером», – рассказывал «Веа».

В 2020 году Кевин в рядах «Деспортиво Бразил» принял участие в Копинье – Кубке Сан-Паулу среди юниоров. Его выступления на турнире оказались настолько успешными, что на столе у руководителей клуба из Порту-Фелис появилось сразу несколько предложений от топовых клубов – «Фламенго», «Сантоса», «Палмейраса».

Отец Кевина лично пообщался с руководством каждого из клубов, чтобы выбрать оптимальный вариант продолжения карьеры для своего сына. Тогдашний генеральный директор «Палмейраса» Жоау Паулу оказался наиболее убедительным при выборе аргументов. Помимо пристойной экономической составляющей, в стане «зелено-белых» обрисовали родителям Кевина и самому юниору план по его развитию на будущее, и это помогло вингеру оказаться именно в «Палмейрасе». Что правда, переговоры двух клубов были непростыми, и футболистом «зелено-белых» Кевин стал спустя год после начала контактов между сторонами.

Изначально «Деспортиво Бразил», который во многом существует благодаря поиску и дальнейшей выгодной перепродаже юных талантов, отпустил Кевина в «Палмейрас» на правах аренды, а со временем «зелено-белые» выкупили контракт вингера. В рядах новой команды талантливый игрок атаки стал двукратным триумфатором Копиньи (в 2022 и 2023 годах), а также был признан лучшим игроком турнира в минувшем году, записав на свой счет 5 голов и 5 ассистов в 8 поединках.

Яркая игра Кевина в рядах юношеской команды «Палмейраса» на Копинье привлекла внимание к вингеру со стороны многих известных клубов, в том числе и «Шахтера», который оказался наиболее настойчивым в своих попытках заполучить футболиста. Также конкретное предложение о покупке Кевина летом минувшего года делал «Кристал Пэлас». Представитель английской Премьер-лиги давал за бразильца 9 миллионов евро, но в «Палмейрасе» посчитали эту сумму недостаточной.

От перспектив в Палмейрасе до желания покинуть клуб

Свой первый матч во взрослой команде «Палмейраса» в рамках бразильской Серии А Кевин провел еще 1 декабря 2021 года. На 73-й минуте молодой вингер вышел на замену в поединке против «Куябы», но отличиться результативными действиями уже не успел. Впрочем, главный тренер «зелено-белых» Абел Феррейра, которого за две победы в двух крайних розыгрышах бразильской Серии А (2022 и 2023) многие журналисты на родине начали называть не иначе как «Король Бразилии», уже тогда сумел оценить талант и способности юного вундеркинда.

Абел Феррейра выразил желание, чтобы Кевин подписал первый профессиональный контракт с «Палмейрасом», и тогда же провел разговор с отцом футболиста, во время которого, со слов Жозе Карлоса «Веа», обрисовал план дальнейшего становления вингера и выхода его на уровень первой команды.

Впрочем, к 21 году (крайний день рождения Кевин отпраздновал 4 января) на счету звезды Копиньи-2023 оказалось только 9 матчей на взрослом уровне за «Палмейрас». В начале декабря минувшего года Жозе Карлос «Веа» рассказывал журналистам, что считает дальнейшее пребывание сына в рядах «зелено-белых» лучшим вариантом в дальнейшей карьере молодого игрока, но спустя короткое время ситуация резко изменилась.

Из-за желания руководства «Палмейраса» заработать «кругленькую» сумму от продажи своих футболистов в 2024 году, что было заложено в бюджет клуба, а также большой конкуренции за место в основном составе (Кевину предстояло выиграть борьбу у Бруну Родригеша, Дуду, Луиса Гильерме, Эстевао, Брено Лопеса и Рони), вариант с трансфером Кевина в «Шахтер» в январе стал более чем реальным. Более того, по слухам, сам футболист и его окружение также затребовали от боссов «Палмейраса» согласиться на предложение «горняков», мотивируя это желанием Кевина получить как можно больше игровой практики, что ему было абсолютно не гарантировано в команде из Сан-Паулу.

Прямо сейчас судьба трансфера Кевина в «Шахтер» зависит от переговоров «Палмейраса» и «Деспортиво Бразил». Последнему все еще принадлежат 50% экономических прав на молодого вингера, так как ранее «зелено-белые» выкупили только часть прав на футболиста. В частности, весной минувшего года сообщалось, что переход Кевина обошелся «Палмейрасу» в 400 тысяч бразильских реалов (около 75 тысяч евро по нынешнему курсу). Тогда же стороны согласовали возможность «зелено-белых» выкупить еще 20% прав на игрока за 1 миллион бразильских реалов (187 тысяч евро). Однако чемпион Бразилии в минувшем году продемонстрировал желание обхитрить боссов «Деспортиво Бразил», предложив 800 тысяч реалов за 40% экономических прав на Кевина. Это предложение было отвергнуто клубом из Порту-Фелис, и ныне стороны до сих пор не могут решить судьбу оставшейся части прав на вингера.

Бразильские СМИ сообщают, что трансфер Кевина в «Шахтер» возможен только в том случае, если «Палмейрас» осуществит выкуп у «Деспортиво Бразил» еще хотя бы 20% экономических прав на футболиста, а если этого не произойдет, то сделка сорвется. Как видим, в этом вопросе все целиком и полностью находится в руках «Палмейраса», но не исключено, что затяжными торгами с «Деспортиво Бразил» действующий чемпион Бразилии просто хочет сыграть на нервах то ли у боссов украинского клуба, то ли у представителей клуба из Порту-Фелис с целью получения дополнительной выгоды, хотя она выглядит абсолютно мизерабельной на фоне общей суммы финального предложения, поступившего от «Шахтера».