57-летний экс-форвард «Милана» Джордж Веа проиграл второй тур президентских выборов, прошедший накануне в Либерии.

Веа, который являлся действующим главой африканского государства с 22 января 2018 года, признал победу своего оппонента 78-летнего кандидата от оппозиции Джозефа Бокая – бывшего вице-президента Либерии (2006–2018), которого ему удалось победить на предыдущих президентских выборах.

По подсчетам избирательной комиссии, которая обработала 99,58% всех бюллетеней, Бокай набирает 50,89% голосов, а президент Веа – 49,11%. Разница между оппонентами составляет всего 28 тысяч голосов.

Джордж Веа уже успел официально признать свое поражение в выборном процессе. В частности, президент Либерии в рамках пятиминутного выступления перед гражданами заявил, что «испытывает величайшее уважение к демократическому процессу, который определил нацию», добавив, что успел переговорить с Бокаем, которого он назвал «избранным президентом».

В 2018 году Веа пришел на должность президента Либерии на волне энтузиазма, особенно со стороны более молодых избирателей, выиграв выборы с большим отрывом именно у Джозефа Бокая. Однако, Джорджу так и не удалось справиться с коррупцией, ростом цен и продолжающимися экономическими трудностями, что запятнало его имидж и привело к поражению на выборах в текущем году.

Напомним, в мае минувшего года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Либерии Джорджем Веа, в ходе которых поблагодарил африканского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства, в том числе и в рамках ООН.