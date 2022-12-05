Мимо кассы. 5 футболистов мирового уровня, не игравших на чемпионатах мира

Чемпионат мира – футбольное соревнование № 1 из всех, которые ныне существуют на нашей планете. Какой бы экономически выгодной и престижной не являлась Лига чемпионов УЕФА, или насколько бы интригующим и увлекательным не был Кубок Либертадорес, им не под силу сравниться с событием, в ожидании которого весь футбольный мир томится на протяжении четырех лет.

Именно поэтому каждый серьезный футболист мечтает хотя бы раз сыграть на чемпионате мира. Выиграть – это вообще практически за гранью реальности, ведь счастливчиков в общем числе игроков настолько мало, что им даже не завидуют, а просто воспринимают практически как живых легенд.

Впрочем, в истории футбола есть немало топовых игроков, которым в карьере так и не выпала возможность сыграть на мундиале. О пятерых мировых звездах, оказавшихся в этой невеселой компании, сегодня и вспомним…

Альфредо Ди Стефано

Аргентинца Альфредо Ди Стефано, получившего со временем испанское гражданство, называли Белой Стрелой. Само по себе это прозвище прекрасно характеризует стиль футбола, который демонстрировал форвард – быстрый, энергичный, резкий, стремительный… Любые эпитеты меркнут на фоне того, что вытворял на поле Ди Стефано, а потому болельщикам, видевшим воочию ключевые этапы его карьеры, можно лишь по-хорошему позавидовать.

В 50-60-х годах минувшего столетия Ди Стефано был ключевой звездой мадридского Реала – команды, которая уже тогда взялась активно вписывать свое название в историю Кубка европейских чемпионов, переформатированного впоследствии в Лигу чемпионов. В стане мадридцев Альфредо пять раз побеждал в этом турнире, а также восемь раз выигрывал чемпионат Испании. Всего за Реал Ди Стефано провел 386 матчей и забил 308 мячей – феноменальные цифры, как по тем, так и по нынешним временам.

На международном уровне Ди Стефано в силу действовавших тогда правил удалось последовательно поиграть сразу за три сборные – Аргентины, Колумбии и Испании. ЧМ-1950 Альфредо пропустил из-за того, что аргентинцы не квалифицировались туда, а спустя четыре года Ди Стефано был лишен даже шанса отправиться на мундиаль, потому как согласился поиграть за Колумбию, руководство футбола которой находилось на тот момент в остром конфликте с ФИФА. С 1957 года форвард начал выступать за сборную Испании, но и здесь его постигла неудача в попытках сыграть на чемпионатах мира. На турнир 1958 года в Швеции испанцы не смогли квалифицироваться, а на ЧМ-1962 Ди Стефано, которому на тот момент было уже 35 лет, хоть и поехал в составе сборной Испании, но из-за травмы сыграть на том мундиале так и не сумел. Спустя еще четыре года, в 1966-м, Альфредо, уже игравший за Эспаньол, решился завершить карьеру игрока, а потому ни о каком участии на чемпионате мира речи даже не шло…

Альфредо Ди Стефано скончался 7 июля 2017 года в Мадриде на 89-м году жизни. Его именем назван стадион, на котором играет молодежка Реала, а еще при жизни в честь величайшего форварда в окрестностях Сантьяго Бернабеу был установлен памятник.

Джордж Бест

Джорджа Беста называют одним из лучших футболистов в многолетней истории Манчестер Юнайтед. За Красных дьяволов этот атакующий полузащитник выступал с 1963 по 1974 годы, после чего его карьеры пошла на спад, хотя до 1984-го он еще успел сменить с полтора десятка команд из различных стран, окончательно угомонившись и завершив выступления в возрасте 38 лет.

С Манчестер Юнайтед Бест дважды побеждал в чемпионате Англии, а в 1968-м помог Красным дьяволам взять исторический Кубок европейских чемпионов, ведь именно эта команда стала первым представителем Англии, побеждавшим в соревновании. Тогда же, в 1968-м, Бест получил Золотой мяч, причем именно за успехи на клубном уровне.

Международная карьера Беста вряд ли имела шансы сложиться более успешно, чем она в итоге сложилась. Все дело в том, что Джордж родился и вырос в Северной Ирландии, впоследствии приняв решение защищать цвета именно своей родины. Эта сборная никогда не принадлежала к когорте европейских грандов, а потому пробиться на чемпионат мира для нее всегда было очень непростой задачей. Впервые Северная Ирландия сыграла на мундиале в 1958 году, когда добралась до четвертьфинала, а затем взяла паузу в выступлениях на мировых чемпионатах аж до 1982 года. В этот отрезок как раз и вписался весь международный этап выступлений Беста, который продлился с 1964 по 1977 годы… Примечательно, что после того Северная Ирландия квалифицировалась еще и на ЧМ-1986, а затем вот уже более 36 лет не может вновь порадовать своих фанатов и сыграть на мундиале.

Джордж Бест скончался в возрасте 59 лет. Это произошло 25 ноября 2005 года в Лондоне из-за многочисленных проблем с внутренними органами. До этого Бест в течение многих лет злоупотреблял алкоголем, пристрастие к которому и привело к трагичному и преждевременному уходу легенды Манчестер Юнайтед из жизни…

Джордж Веа

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В 1995 году Джордж Веа стал первым футболистом не из Европы, который удостоился престижной награды Золотой мяч. С тех пор Веа так и остается единственным африканцем, который когда-либо завоевывал столь ценный личный трофей, а потому его фигура абсолютно особенная для всего континента.

На клубном уровне заговорить о себе Веа заставил в Монако, а его лучшие годы карьеры пришлись на выступления за Пари Сен-Жермен и Милан. С последними двумя командами Джордж становился чемпионом во Франции и Италии, и изрядно прокачал свои скиллы, став по-настоящему топовым голеадором своего времени.

На международном уровне Веа с 1986 года выступал за родную Либерию, где провел 61 матч и отличился 22 забитыми мячами. До сих пор этот показатель остается наивысшим для либерийцев, а Джордж – лучшим голеадором в истории национальной команды. Проблема Веа заключалась в том, что Либерия никогда до него, при нем, равно как и после него не квалифицировалась на чемпионаты мира. Несмотря на то, что именно в стане этой сборной объявился единственный африканец среди обладателей Золотого мяча, остальная команда по подбору исполнителей была крайне невыразительной, и ни на что серьезное не претендовала даже на родном континенте, где всего лишь два раза смогла пробиться в финальный турнир Кубка африканских наций, но ограничивалась лишь выступлениями на групповой стадии.

После завершения карьеры Веа ненадолго решил заняться тренерской деятельностью, но там у него дела не пошли, и Джордж склонил свой выбор в пользу политики. На этом поприще экс-форвард Милана добился таких же существенных высот, как и в футболке Россо-нери. В частности, в декабре 2019 года Джордж Веа выиграл президентские выборы на родине, и в настоящий момент является национальным лидером Либерии.

Эрик Кантона

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Воспитаннику академии французского Осера Эрику Кантона посчастливилось стать одним из ключевых футболистов английской Премьер-лиги на заре существования этого турнира. Лучшие годы форварда прошли в Манчестер Юнайтед, с которым Король Эрик четыре раза становился чемпионом Англии. В то время именно Кантона являлся главным, а зачастую и вовсе единственным, источником вдохновения для триумфов величавых Красных дьяволов, становившихся лучшей командой мирового футбола под руководством шотландца Алекса Фергюсона.

Однако яркие и качественные выступления за клуб вовсе не стали причиной для триумфов Кантона со сборной Франции. Карьера Эрика в стане Трехцветных пришлась на отнюдь не лучший период в истории этой команды – с 1987 по 1995 годы. Французы, в частности, не смогли квалифицироваться сразу на два мундиаля подряд – без них прошли чемпионаты мира в 1990 и 1994 годах. Увы, Кантона не дождался ЧМ-1998, на котором Франция сыграла уже как хозяйка, и триумфально выиграла турнир, разбив в финале Бразилию со счетом 3:0.

За год до этого, летом 1997-го, Кантона заявил о завершении карьеры футболиста. Такое решение Король Эрик принял, когда ему был всего-навсего 31 год. С тех пор Кантона отошел от футбола настолько, насколько это возможно. Француз все еще довольно любезно раздает интервью и делится мыслями о сегодняшних проблемах Манчестер Юнайтед, однако работать тренером или функционером в этом виде спорта не считает нужным.

А вот в кино Кантона, кажется, находит сейчас гораздо больший источник вдохновения, чем в футболе. Начиная с 1995 года Эрик снялся уже в двух десятках различных картин, и 56-летнего экс-форварда сборной Франции многие режиссеры, кажется, и в ближайшие годы будут с удовольствием рассматривать в виде опции по улучшению качества своей кинопродукции.

Райан Гиггз

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Так уж совпало, что третий из пяти футболистов мирового уровня, никогда не игравших на чемпионатах мира, в нашем списке крепко-накрепко связан с Манчестер Юнайтед. Валлиец Райан Гиггз является выпускником знаменитой академии манкунианцев, где впоследствии провел четверть века в качестве профессионального футболиста.

Гиггз стал олицетворением успехов Манчестер Юнайтед в эпоху Алекса Фергюсона, и после ухода шотландца пытался в течение какого-то времени помочь Красным дьяволам вернуть былое величие. Райану принадлежит совершенно уникальное по современным меркам достижение – 13 чемпионских титулов в английской Премьер-лиге, к которым валлийцу посчастливилось добавить две победы в Лиге чемпионов, и множество второстепенных трофеев, которые на фоне указанных попросту меркнут и являются едва ли не сорными элементами в перечислении.

Однако международная карьера Гиггза не выдалась столь впечатляющей. Все из-за выступлений за сборную Уэльса, которая лишь в 1958 году смогла квалифицироваться на чемпионат мира, после чего сделать этого ей не удавалось вплоть до турнира в Катаре в нынешнем году, когда в решающем раунде плей-офф европейского отбора валлийцы минимально одолели Украину (1:0). Даже на чемпионатах Европы Гиггз не сыграл, потому как до 2016 года Драконы туда не выходили, а Райан выступал за них с 1991 по 2007 годы, после чего фактически отдал лавры лидерства Гарету Бэйлу, которому уже повезло с играми на топ-турнирах в составе сборной гораздо больше.

Интересно, что после завершения карьеры футболиста Гиггз стал тренером. Сперва он поработал ассистентом у Дэвида Мойеса в родном Манчестер Юнайтед, вскоре возглавил Красных дьяволов, но буквально на несколько матчей, а затем покинул Олд Траффорд, чтобы в начале 2018-го принять сборную Уэльса. С родной командой Райан мог бы поехать на ЧМ-2022 в Катар уже в качестве тренера, но и здесь Гиггзу не повезло – чуть ранее его обвинили в избиении бывшей сожительницы, и этот скандал вынудил наставника сперва на время отойти от дел, а затем и вовсе полноценно покинуть пост главного тренера сборной Уэльса.