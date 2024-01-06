ПОСТЕКОГЛУ: «Главное, что мы прошли в следующий раунд»
Ангелос Постекоглу прокоментировал победу над Бернли в Кубке Англии
Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокоментировал победу своих подопечных над Бернли в матче 1/32 Кубка Англии по футболу.
«Это кубковое соревнование, поэтому что бы я ни говорил, суть состоит в том, что мы вышли в следующий раунд. Я считаю, что кубковые игры – это что-то уникальное. Мы прошли в следующий раунд, так что это главное.
Мы были немного расточительны в последней трети поля. Мы больше владели мячом , контролировали большую часть поля. Как я уже сказал, вы анализируете эти вещи и даете обратную связь игрокам, и лучше делать это, когда вы находитесь в следующем раунде.
Почему не играл Дайер? Он травмирован, он получил травму на вчерашней тренировке. Я абсолютно ничего не знаю [о слухах о переходе в мюнхенскую «Баварию» и согласовании личных условий], но Эрик сегодня не тренировался, он был травмирован, вот и все», – признался главный тренер «шпор».
Напомним, согласно слухам Эрик Дайер близок к переходу в «Баварию».
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