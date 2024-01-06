Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Порро – герой для Шпор. Видео голов и обзор

Звершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором лондонский «Тоттенхэм» играл с «Бернли».

Игра завершилась минимальной победой «шпор» – 1:0. Единственный гол случился на 78-й минуте, когда Педро Порро решился на дальний удар. У вратаря гостей не было шансов спасти свою команду.

Кубок Англи. 1/32 финала, 5 января.

«Тоттенхэм» – «Бернли» – 1:0

Гол: Порро (78)

Видеообзор матча