Кубок Англии
Англия06 января 2024, 01:57 | Обновлено 06 января 2024, 02:23
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Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Порро – герой для Шпор. Видео голов и обзор
Тоттенхэм добыл путевку в следующий раунд Кубка Англии
06 января 2024, 01:57 | Обновлено 06 января 2024, 02:23
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Звершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором лондонский «Тоттенхэм» играл с «Бернли».
Игра завершилась минимальной победой «шпор» – 1:0. Единственный гол случился на 78-й минуте, когда Педро Порро решился на дальний удар. У вратаря гостей не было шансов спасти свою команду.
Кубок Англи. 1/32 финала, 5 января.
«Тоттенхэм» – «Бернли» – 1:0
Гол: Порро (78)
Видеообзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
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