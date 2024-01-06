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Кубок Англии
Тоттенхэм
05.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2024, 01:57 | Обновлено 06 января 2024, 02:23
40
0

Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Порро – герой для Шпор. Видео голов и обзор

Тоттенхэм добыл путевку в следующий раунд Кубка Англии

06 января 2024, 01:57 | Обновлено 06 января 2024, 02:23
40
0
Тоттенхэм – Бернли – 1:0. Порро – герой для Шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Звершился матч 1/32 Кубка Англии, в котором лондонский «Тоттенхэм» играл с «Бернли».

Игра завершилась минимальной победой «шпор» – 1:0. Единственный гол случился на 78-й минуте, когда Педро Порро решился на дальний удар. У вратаря гостей не было шансов спасти свою команду.

Кубок Англи. 1/32 финала, 5 января.

«Тоттенхэм»«Бернли» – 1:0

Гол: Порро (78)

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
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Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Тоттенхэм Бернли Педро Порро
Источник Sport.ua
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