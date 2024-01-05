5 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда в этом сезоне демонстрирует результаты, которые просто невозможно не сравнивать с американскими горками. Шпоры начинали новый футбольный год на фоне скепсиса: Харри Кейн ушел, Эндж Постекоглу был назначен, и мало что сулили серьезный прогресс даже после неудач 2022/2023. Австралиец всех удивил прекрасным стартом, набрав 26 очков в первые 10 матчей Премьер-Лиги, пусть и в сочетании с быстрым вылетом из Кубка Лиги. Но потом этот медовый месяц крайне резко закончился, сменившись серией с единственным очком в 5 поединках АПЛ, причем начался спад с 1-4 против нестабильного Челси. Этот спад удалось преодолеть в середине декабря, выдав новую серию побед и вернувшись в группу лидеров. Да, были при этом 2-4 с Брайтоном. Но 2023-й закончили уверенными 3-1 с Борнмутом, сузив отставание от злейшего врага, Арсенала, до 1-го балла.

Бернли

Клуб был очень хорош в прошлом сезоне, и тогда Венсан Компани собрал массу восторженных отзывов. Если Постекоглу имел в Премьер-Лиге медовый месяц длиной в четверть сезона, то бельгиец царил практически год - но это в рамках Чемпионшипа. На более высоком уровне его кларетовые в первом круге были откровенно не конкурентны. Только в отдельных поединках получается брать очки. Да, в том числе был и разгром 5-0 Шеффилд Юнайтед, и 2-0 с крепким Фулхэмом, но это скорее отдельные исключения, а отставание от спасительной зоны только росло. После 2-3 с Арсеналом оно равно 5 очкам, и то только из-за штрафа для Эвертона, который должен быть значительно выше.

Статистика личных встреч

В 2022-м году стороны обменялись победами со счетом 1-0. Но когда кларетовые вернулись в АПЛ, в сентябре их разгромили шпоры 5-2 на Терф Мур.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе шпор. С учетом слабости гостей, можно ставить, что хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,375).