Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Тоттенхэм
05.01.2024 22:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2024, 07:54 |
43
0

Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 5 января в 22:00 по Киеву

05 января 2024, 07:54 |
43
0
Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

5 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 3-го раунда Кубка Англии, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Бернли». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда в этом сезоне демонстрирует результаты, которые просто невозможно не сравнивать с американскими горками. Шпоры начинали новый футбольный год на фоне скепсиса: Харри Кейн ушел, Эндж Постекоглу был назначен, и мало что сулили серьезный прогресс даже после неудач 2022/2023. Австралиец всех удивил прекрасным стартом, набрав 26 очков в первые 10 матчей Премьер-Лиги, пусть и в сочетании с быстрым вылетом из Кубка Лиги. Но потом этот медовый месяц крайне резко закончился, сменившись серией с единственным очком в 5 поединках АПЛ, причем начался спад с 1-4 против нестабильного Челси. Этот спад удалось преодолеть в середине декабря, выдав новую серию побед и вернувшись в группу лидеров. Да, были при этом 2-4 с Брайтоном. Но 2023-й закончили уверенными 3-1 с Борнмутом, сузив отставание от злейшего врага, Арсенала, до 1-го балла.

Бернли

Клуб был очень хорош в прошлом сезоне, и тогда Венсан Компани собрал массу восторженных отзывов. Если Постекоглу имел в Премьер-Лиге медовый месяц длиной в четверть сезона, то бельгиец царил практически год - но это в рамках Чемпионшипа. На более высоком уровне его кларетовые в первом круге были откровенно не конкурентны. Только в отдельных поединках получается брать очки. Да, в том числе был и разгром 5-0 Шеффилд Юнайтед, и 2-0 с крепким Фулхэмом, но это скорее отдельные исключения, а отставание от спасительной зоны только росло. После 2-3 с Арсеналом оно равно 5 очкам, и то только из-за штрафа для Эвертона, который должен быть значительно выше.

Статистика личных встреч

В 2022-м году стороны обменялись победами со счетом 1-0. Но когда кларетовые вернулись в АПЛ, в сентябре их разгромили шпоры 5-2 на Терф Мур.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе шпор. С учетом слабости гостей, можно ставить, что хозяева выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,375).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона в 1/32 финала Кубка Англии
Болонья – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Тоттенхэм Бернли Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05 января 2024, 07:11 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Футбол | 05 января 2024, 01:05 0
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Испании

Камбек Свитолиной, новый тренер Ворсклы, известные финалисты МЧМ по хоккею
Другие виды | 05.01.2024, 07:09
Камбек Свитолиной, новый тренер Ворсклы, известные финалисты МЧМ по хоккею
Камбек Свитолиной, новый тренер Ворсклы, известные финалисты МЧМ по хоккею
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Хоккей | 04.01.2024, 23:02
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Футбол | 04.01.2024, 09:22
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 11
Футбол
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
Один из худших в Реале. Стала известна оценка Лунина за игру с Мальоркой
03.01.2024, 23:05 13
Футбол
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем