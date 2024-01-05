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Кубок Англии
Тоттенхэм
05.01.2024 22:00 – 14 0 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 января 2024, 22:00 |
103
0

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

05 января 2024, 22:00 |
103
0
Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января в 22:00 в Лондоне пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии.

«Тоттенхэм» на домашней арене встречается с «Бернли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/16 финала. В случае ничьей будет назначена переигровка на поле соперника.

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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