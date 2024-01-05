Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
5 января в 22:00 в Лондоне пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии.
«Тоттенхэм» на домашней арене встречается с «Бернли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча выйдет в 1/16 финала. В случае ничьей будет назначена переигровка на поле соперника.
Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
Стартовые составы
Team news is in! 🤍 pic.twitter.com/P1VA6LmWaJ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 5, 2024
Tonight's starting XI 👊 pic.twitter.com/h6G2ylIjGG— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 5, 2024
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