5 января в 22:00 в Лондоне пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии.

«Тоттенхэм» на домашней арене встречается с «Бернли».

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Победитель матча выйдет в 1/16 финала. В случае ничьей будет назначена переигровка на поле соперника.

Тоттенхэм – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы