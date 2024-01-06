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Кубок Англии
Тоттенхэм
05.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Бёрнли
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Англия
06 января 2024, 00:10 | Обновлено 06 января 2024, 00:31
147
0

Тоттенхэм обыграл Бернли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Единственный гол забил Педро Порро на 79-й минуте

06 января 2024, 00:10 | Обновлено 06 января 2024, 00:31
147
0
Тоттенхэм обыграл Бернли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

5 января в 22:00 в Лондоне прошел поединок 1/32 финала Кубка Англии.

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«Тоттенхэм» на домашней арене обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Педро Порро на 79-й минуте.

Шпоры вышли в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкою.

Кубок Англии

1/32 финала, 5 января

Тоттенхэм – Бернли – 1:0

Гол: Педро Порро, 79

Фотогалерея матчу

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Источник Sport.ua
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