Кубок Англии
Англия06 января 2024, 00:10 | Обновлено 06 января 2024, 00:31
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Тоттенхэм обыграл Бернли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Единственный гол забил Педро Порро на 79-й минуте
06 января 2024, 00:10 | Обновлено 06 января 2024, 00:31
147
0
5 января в 22:00 в Лондоне прошел поединок 1/32 финала Кубка Англии.
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«Тоттенхэм» на домашней арене обыграл «Бернли» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Педро Порро на 79-й минуте.
Шпоры вышли в 1/16 финала, соперник будет определен жеребьевкою.
Кубок Англии
1/32 финала, 5 января
Тоттенхэм – Бернли – 1:0
Гол: Педро Порро, 79
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