Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

По информации Evening Standard, мюнхенцы ищут варианты усиления обороны в зимнее трансферное окно. В пользу Дайера говорит его истекающий контракт со «шпорами», что позволит договориться о переходе за относительно небольшие деньги, а также его способность сыграть сразу на нескольких позициях. Также отмечается, что в Лондоне готовы расстаться с Дайером в январе – 29-летний защитник не входит в планы главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу.

«Бавария» уже начала переговоры с Дайером, не исключено что с подачи экс-партнера защитника по «Тоттенхэму» Гарри Кейна, но при этом изучает и другие варианты для усиления.