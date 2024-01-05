Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма
Германия
05 января 2024, 17:25 |
934
0

Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма

Эрик Дайер не входит в планы тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу

05 января 2024, 17:25 |
934
0
Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

По информации Evening Standard, мюнхенцы ищут варианты усиления обороны в зимнее трансферное окно. В пользу Дайера говорит его истекающий контракт со «шпорами», что позволит договориться о переходе за относительно небольшие деньги, а также его способность сыграть сразу на нескольких позициях. Также отмечается, что в Лондоне готовы расстаться с Дайером в январе – 29-летний защитник не входит в планы главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу.

«Бавария» уже начала переговоры с Дайером, не исключено что с подачи экс-партнера защитника по «Тоттенхэму» Гарри Кейна, но при этом изучает и другие варианты для усиления.

По теме:
Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки
Запорожец прокомментировал информацию об интересе Оболони
Источник: Оболонь может усилиться 2 опытными футболистами
Эрик Дайер Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Гарри Кейн Ангелос Постекоглу
Источник Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
Футбол | 05 января 2024, 13:58 4
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина

Поклонники «галактикос» не верят в Кепу Аррисабалагу

Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
Футбол | 05 января 2024, 17:55 0
Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб

Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура не смогли найти себе новые команды

ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой
Футбол | 05.01.2024, 15:12
ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой
ВИДЕО. Шикарное исполнение. Мудрик практикует штрафные перед кубковой игрой
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2024, 07:11
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2024, 12:01
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
04.01.2024, 10:30 43
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
Мората оценил поражение Атлетико от Жироны с Довбиком
04.01.2024, 09:22
Футбол
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
03.01.2024, 23:23 9
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем