Серия А. Дженоа упустила победу над Болоньей, Малиновский отыграл весь матч

19-й тур Серии А стартовал на «Ренато далль’Ара», где местная «Болонья» принимала «Дженоа» Руслана Малиновского. Гости были близки к тому, чтобы на выезде обыграть одно из главных открытий нынешнего итальянского сезона, однако упустили победу в компенсированное ко второму тайму время.

Сам Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями украинец не отметился.

Серия А. 19-й тур

Болонья – Дженоа – 1:1

Голы: Де Сильвестри 90+5 – Гудмундссон 20

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может быть оштрафована за нарушения налогового законодательства.