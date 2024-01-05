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Чемпионат Италии
Болонья
05.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
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Италия
05 января 2024, 23:57 | Обновлено 06 января 2024, 01:05
253
1

Серия А. Дженоа упустила победу над Болоньей, Малиновский отыграл весь матч

Хозяева спаслись от поражения в самой концовке

05 января 2024, 23:57 | Обновлено 06 января 2024, 01:05
253
1
Серия А. Дженоа упустила победу над Болоньей, Малиновский отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

19-й тур Серии А стартовал на «Ренато далль’Ара», где местная «Болонья» принимала «Дженоа» Руслана Малиновского. Гости были близки к тому, чтобы на выезде обыграть одно из главных открытий нынешнего итальянского сезона, однако упустили победу в компенсированное ко второму тайму время.

Сам Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями украинец не отметился.

Серия А. 19-й тур

Болонья – Дженоа – 1:1
Голы: Де Сильвестри 90+5 – Гудмундссон 20

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может быть оштрафована за нарушения налогового законодательства.

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Дженоа Болонья Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
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