Серия А. Дженоа упустила победу над Болоньей, Малиновский отыграл весь матч
Хозяева спаслись от поражения в самой концовке
19-й тур Серии А стартовал на «Ренато далль’Ара», где местная «Болонья» принимала «Дженоа» Руслана Малиновского. Гости были близки к тому, чтобы на выезде обыграть одно из главных открытий нынешнего итальянского сезона, однако упустили победу в компенсированное ко второму тайму время.
Сам Малиновский вышел в основе «Дженоа» на матч и провел на поле все 90 минут. Результативными действиями украинец не отметился.
Серия А. 19-й тур
Болонья – Дженоа – 1:1
Голы: Де Сильвестри 90+5 – Гудмундссон 20
Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» может быть оштрафована за нарушения налогового законодательства.
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