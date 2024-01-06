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Чемпионат Италии
Болонья
05.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
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Италия
06 января 2024, 00:59 | Обновлено 06 января 2024, 01:42
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0

Болонья – Дженоа – 1:1. Команда Малиновского упустила победу на 90+6. Видео

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии

06 января 2024, 00:59 | Обновлено 06 января 2024, 01:42
90
0
Болонья – Дженоа – 1:1. Команда Малиновского упустила победу на 90+6. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Малиновский (слева)

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Де Сильвестри на 90+6-й мин.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сыграл за гостей весь матч.

«Болонья» с 32 очками занимает 5-е место, «Дженоа» имеет 21 очко и находится на 12-й позиции.

Серия А. 19-й тур, 5 января

Болонья – Дженоа – 1:1

Голы: Де Сильвестри, 90+6 – Гудмундссон, 20

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Альберт Гудмундссон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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