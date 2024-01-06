В матче 19-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Де Сильвестри на 90+6-й мин.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сыграл за гостей весь матч.

«Болонья» с 32 очками занимает 5-е место, «Дженоа» имеет 21 очко и находится на 12-й позиции.

Серия А. 19-й тур, 5 января

Болонья – Дженоа – 1:1

Голы: Де Сильвестри, 90+6 – Гудмундссон, 20

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