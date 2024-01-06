Италия06 января 2024, 00:59 | Обновлено 06 января 2024, 01:42
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Болонья – Дженоа – 1:1. Команда Малиновского упустила победу на 90+6. Видео
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии
06 января 2024, 00:59 | Обновлено 06 января 2024, 01:42
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В матче 19-го тура чемпионата Италии «Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Де Сильвестри на 90+6-й мин.
Украинский хавбек Руслан Малиновский сыграл за гостей весь матч.
«Болонья» с 32 очками занимает 5-е место, «Дженоа» имеет 21 очко и находится на 12-й позиции.
Серия А. 19-й тур, 5 января
Болонья – Дженоа – 1:1
Голы: Де Сильвестри, 90+6 – Гудмундссон, 20
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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