В пятницу, 5 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Дженоа». Игра пройдет в Болонье на стадионе «Ренато Дальара».

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Болонья» занимает в чемпионате 5 строчку с 31 очком, а «Дженоа» идет 12 с 20 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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