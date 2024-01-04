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Чемпионат Италии
Болонья
05.01.2024 21:45 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 января 2024, 11:34 |
34
0

Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 января в 21:45 поединок 19-го тура итальянской Серии А

04 января 2024, 11:34 |
34
0
Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В пятницу, 5 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Дженоа». Игра пройдет в Болонье на стадионе «Ренато Дальара».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 18 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Болонья» занимает в чемпионате 5 строчку с 31 очком, а «Дженоа» идет 12 с 20 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Болонья – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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