5 января на «Ренато Далль Ара» пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором «Болонья» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда может считаться если не главной сенсацией итальянского футбола, то, как минимум, одним из приятных открытий этого розыгрыша. Нет, уже в прошлом сезоне, при Тиаго Мотте, что пришел уже после старта 2022/2023, рособлу показали определенный прогресс. Но не поднялись тогда в зону еврокубков, ограничившись 9-м местом - что тоже было неплохим результатом. Но сейчас красно-синие и вовсе ведут настоящую, полноценную борьбу за место в топ-4, то есть за выход в Лигу чемпионов. Еще и параллельно в экстра-тайме в 1/8 финала кубка был обыгран Интер - на выезде, в Милане! При этом в Кальчо до этого обыграли Рому, а после - Аталанту. Впрочем, дальше Удинезе во Фриули организовал холодный душ в виде своей победы 3-0 над фаворитом.

Дженоа

Клуб был вынужден провести прошлый сезон в Серии В - смена владельцев и приход американских инвесторов не прошел гладко, как и во многих других местах (об этом могут многое рассказать, например, Челси). Благо, что грифоны под руководством Альберто Джилардино, для которого это первый полноценный тренерский опыт, вернулись в Кальчо с ходу и напрямую, минуя стыковые поединки. Понятно, что в новом розыгрыше представитель Генуи просто борется за право удержаться на новом уровне. И в целом Малиновский и компания держатся достаточно неплохо, периодически выигрывая (в декабре, например, оформили волевые 2-1 с Сассуоло) и набирая более чем по очку в среднем за поединок. Именно грифоны остановили Интер в прошлом туре, сыграв 1-1.

Статистика личных встреч

У Дженоа было 3 победы кряду в 2020-2021 годах. Но перед вылетом, в сезоне 2021/2022, грифоны взяли только 1 очко в двух матчах с россоблу.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ставят на хозяев. Вряд ли оба клуба повторят сенсации прошлого игрового дня - согласимся, что красно-синие должны справиться (коэффициент - 2,10).