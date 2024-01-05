Малиновский – в основе Дженоа на матч с Болоньей

Сегодня, 5 января «Дженоа» Руслана Малиновского в стартовом матче 19-го тура Серии А на выезде сыграет с «Болоньей». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Болонья»: Равалья, Ликояннис, Калафиори, Лукуми, Пош, Моро, Фройлер, Урбаньски, Фаббиан, Орсолини, Зиркзе

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Вольяччо, Дрэгушин, Мессиас, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Экубан