С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения

Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», может получить штраф в виде снятия очков в турнирной таблице нынешнего сезона Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что клуб опоздал на несколько дней с подачей документов о выплате подоходного налога. Нарушение датировано ноябрем 2023 года, Прокуратура Федерации футбола Италии уже открыла расследование.

Регламент ФФИ гласит, что за такие нарушения клубу грозит снятие как минимум двух очков и денежный штраф.

Отметим, что подобное нарушение «Дженоа» уже совершила годом ранее. Тогда клуб, который в тот момент еще выступал в Серии В, получил штраф в виде снятия одного очка, а генеральный директор «Дженоа» Андрес Бласкес заплатил штраф в 6000 евро.

В прошлом сезоне такое наказание никак не повлияло на турнирное положение «Дженоа» (второе место и повышение в классе). Сейчас «Дженоа» идет 12-й в Серии А, опережая зону вылета на 6 баллов.