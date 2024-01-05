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  4. С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения
Италия
05 января 2024, 23:26 |
429
1

С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения

«Дженоа» снова допустила такую же ошибку

05 января 2024, 23:26 |
429
1
С клуба Малиновского могут снять очки за налоговые нарушения
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Руслана Малиновского, «Дженоа», может получить штраф в виде снятия очков в турнирной таблице нынешнего сезона Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что клуб опоздал на несколько дней с подачей документов о выплате подоходного налога. Нарушение датировано ноябрем 2023 года, Прокуратура Федерации футбола Италии уже открыла расследование.

Регламент ФФИ гласит, что за такие нарушения клубу грозит снятие как минимум двух очков и денежный штраф.

Отметим, что подобное нарушение «Дженоа» уже совершила годом ранее. Тогда клуб, который в тот момент еще выступал в Серии В, получил штраф в виде снятия одного очка, а генеральный директор «Дженоа» Андрес Бласкес заплатил штраф в 6000 евро.

В прошлом сезоне такое наказание никак не повлияло на турнирное положение «Дженоа» (второе место и повышение в классе). Сейчас «Дженоа» идет 12-й в Серии А, опережая зону вылета на 6 баллов.

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Дженоа Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу штрафы налоги
Источник La Gazzetta dello Sport
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Octopus
Пофиг, все равно Малиновский вернется в Марсель, а Дженоа дно. Со времен Шевченко сколько уже прошло, а до сих пор не игра, а мучения.
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