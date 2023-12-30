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30 декабря 2023, 03:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 03:59
132
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Дженоа заслужил очко в матче с Интером»

Тренер миланцев провел конференцию после игры

30 декабря 2023, 03:41 | Обновлено 30 декабря 2023, 03:59
132
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Дженоа заслужил очко в матче с Интером»
football-italia.net. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью своей команды в матче с «Дженоа» (1:1).

«Мы знали, к какой игре готовиться. «Дженоа» находится в отличной форме как физически, так и морально, это был тяжелый матч.

В первом тайме было достаточно ровно, потом мы повели в счете, и единственное, за что я могу упрекнуть ребят, — это то, что они не защищались лучше при угловом перед перерывом, хорошо зная, насколько хорошо «Дженоа» играет при стандартах.

Второй тайм, вероятно, был бы другим, если бы не пропустили в этом моменте. Мы хотели выиграть, нас не устраивает одно очко, но мы должны продолжать и помнить, что каждый матч несет в себе опасность.

Конечно, мы все хотели выиграть, но игры решают случаи. За весь сезон мы ни разу не пропустили в дополнительное время и завершили эту серию здесь.

Было непросто играть на тяжелом поле, что усложняло игру обеим командам. У нас был отличный шанс у Франческо Ачерби, их вратарь сделал отличный сейв, и мы пытались ограничить их контратаки.

«Дженоа» — очень напряженная команда, которая достаточно глубоко защищается, поэтому нам приходилось быстрее перемещать мяч. Мы сделали это чуть-чуть во втором тайме, но недостаточно.

Мы также должны отдать должное «Дженоа», который сыграл очень хорошо и заслужил свое очко. Отсутствующие игроки не должны быть для нас алиби, эта же команда очень хорошо выступила против «Лечче», тогда как «Дженоа» очень силен на домашнем газоне.

2024 год? Мы должны сохранить солидность, голод к победам и очевидно попытаться принести больше последовательности. Мы знаем, что мы еще не в середине сезона, это будет долгий и трудный путь с трудностями, которые мы должны преодолеть», –сказал Индзаги.

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Источник Football-Italia
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