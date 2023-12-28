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29.12.2023 21:45 - : -
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Италия
28 декабря 2023, 17:54 |
40
0

Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 декабря в 21:45 поединок 18-го тура итальянской Серии А

28 декабря 2023, 17:54 |
40
0
Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В пятницу, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и миланский «Интер». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

После 17 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Интер» лидирует в чемпионате с 44 очками, а «Дженоа» идет 13 с 19 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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