Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 декабря в 21:45 поединок 18-го тура итальянской Серии А
В пятницу, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и миланский «Интер». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
После 17 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Интер» лидирует в чемпионате с 44 очками, а «Дженоа» идет 13 с 19 баллами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Дженоа – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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