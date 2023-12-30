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Италия
30 декабря 2023, 01:14 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:18
54
0

Дженоа – Интер – 1:1. Гол Арнаутовича. Видео голов и обзор матча

Руслан Малиновский появился на поле на 61 минуте

30 декабря 2023, 01:14 | Обновлено 30 декабря 2023, 01:18
54
0
Дженоа – Интер – 1:1. Гол Арнаутовича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 18 тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» принимал «Интер». Хозяева сумели отобрать очки у фаворита. За миланскую команду отличился ветеран Марко Арнаутович, за «грифонов» гол забил Раду Дрегушин. Руслан Малиновский вышел на поле на 61 минуте и результативными действиями не отличился.

Серия А. 18 тур

Дженоа – Интер – 1:1

Голы: Дрегушин, 45+7 – Арнаутович, 42.

Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Дрегушин, де Винтер (Васкес, 46), Аарон Мартин (Жуниор Месиас, 78), Бадель, Стротман (Малиновский, 61), Френдруп, Экубан (Ретеги, 61), Гудмундссон.

Интер: Зоммер, Дармиан (Думфрис, 78), Ачерби, Бастони, Биссек (Павар, 90), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 90), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 78), Арнаутович (Санчес, 71), Тюрам.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Раду Дрэгушин (Дженоа).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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