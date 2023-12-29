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Чемпионат Италии
Дженоа
29.12.2023 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
29 декабря 2023, 04:24 |
30
0

Дженоа – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву

29 декабря 2023, 04:24 |
30
0
Дженоа – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29 декабря на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда прошлый сезон провела в Серии В. Причем и там не все поначалу получалось, но сработала достаточно случайная ставка на Альберто Джилардино - экс-нападающий поначалу был и.о., но отлично проявил себя. В итоге он и сейчас работает, уже без отставки, а грифоны уверенно вернулись в Кальчо, и уже там смотрятся вполне достойно. Смущают только то, что к зиме форму было во многом утрачено. После победы над Вероной, еще 11-го ноября, не удавалось снова порадовать болельщиков. Они вылетели из кубка, уступив там нестабильному Лацио. А в рамках Серии А чередовались поражения на выезде с ничьими дома. Впрочем, это в том числе включает 1-1 с Ювентусом. А в прошлом туре получилось обыграть 2-1 Сассуоло на выезде.

Интер

Клуб при Симоне Индзаги смотрелся достойно в прошлые годы, по 2 раза взяв Кубок и Суперкубок Италии, а также закончив прошлый розыгрыш в финале Лиги чемпионов. Далеко не всех из той обоймы получилось удержать за лето, но всем ушедшим, от Онана до Джеко, нашли полноценную замену. Причем такую, что черно-синие, пожалуй, даже превосходят ожидания. Возможно, можно было лучше проявить себя в Лиге чемпионов - там итальянцы финишировали вторыми в группе, под Реалом Сосьедад. И теперь уже в 1/8 финала придется играть с другими, более опытными испанцами - Атлетико. Кроме того, в декабре нерадзурри вылетели из кубка, уступив Болонье, еще и с травмой Лаутаро Мартинеса. Но все перечеркивает выступление в Кальчо. Там миланский гранд выигрывает абсолютное большинство поединков и встретили Рождество единоличным лидером. Еще и оформив напоследок гроссмейстерские 2-0 с Лечче.

Статистика личных встреч

В прошлом году Дженоа прервали 7-матчевую серию поражений. Но те 0-0 не спасли грифонов от вылета.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги. Ставим на то, что тут выиграют гости при форе -1 гол (коэффициент - 2,14).

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Дженоа Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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