Алавес – Реал Мадрид – 0:1. Васкес огорчил Довбика и Цыганкова. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.
Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.
В составе жиронцев выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Ла Лига. 18-й тур. 21 декабря
Алавес – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Лукас Васкес, 90+2
Видео гола и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Васкес, 90+2 мин.
События матча
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