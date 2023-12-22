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Чемпионат Испании
Алавес
21.12.2023 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
22 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:28
265
0

Алавес – Реал Мадрид – 0:1. Васкес огорчил Довбика и Цыганкова. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Ла Лиги

22 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:28
265
0
Алавес – Реал Мадрид – 0:1. Васкес огорчил Довбика и Цыганкова. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.

В составе жиронцев выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 18-й тур. 21 декабря

Алавес – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Лукас Васкес, 90+2

Видео гола и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Васкес, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
54’
Начо Фернандес (Реал Мадрид) получает красную карточку.
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Реал Мадрид Жирона Алавес - Реал видео голов и обзор Лукас Васкес Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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