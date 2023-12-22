21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.

В составе жиронцев выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Ла Лига. 18-й тур. 21 декабря

Алавес – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Лукас Васкес, 90+2

Видео гола и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Васкес, 90+2 мин.